В прокуратуре сообщили о ходе проверки после убийства под Ульяновском

Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима в беседе с RT сообщил, что Изненская районная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением 18 августа трупов шести человек.

«По предварительной информации, пятеро из них явились жертвами нападения со стороны родственника-подростка, который покончил жизнь самоубийством. Районная прокуратура проверяет органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — рассказал Зима.

Он также отметил, что ход данной проверки, а также расследование уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Ульяновской области.

Следователи завели уголовное дело по факту убийства семьи с малолетними детьми под Ульяновском. По одной из версий следствия, подросток убил пятерых членов своей семьи, после чего сам свёл счёты с жизнью.