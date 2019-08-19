В прокуратуре сообщили о ходе проверки после убийства под Ульяновском

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Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима в беседе с RT сообщил, что Изненская районная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением 18 августа трупов шести человек.
В прокуратуре сообщили о ходе проверки после убийства под Ульяновском
  • © Следственное управление СК РФ по Ульяновской области

«По предварительной информации, пятеро из них явились жертвами нападения со стороны родственника-подростка, который покончил жизнь самоубийством. Районная прокуратура проверяет органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — рассказал Зима.

Он также отметил, что ход данной проверки, а также расследование уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Ульяновской области.

Следователи завели уголовное дело по факту убийства семьи с малолетними детьми под Ульяновском. По одной из версий следствия, подросток убил пятерых членов своей семьи, после чего сам свёл счёты с жизнью.

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