Отец подозреваемого по делу об убийстве в Патрикееве рассказал о сыне

Отец подозреваемого подростка в беседе с Пятым каналом прокомментировал убийство семьи в Ульяновской области.

«Я ему давал денежку, бабушка тайком ему давала и при мне давала… Он, по словам его покойной матери, всё вот на эти стрелялки переводил… И это не то что моё, это уже общее мнение», — заявил он.

По его словам, он виделся с сыном в конце мая, а через неделю подросток должен был приехать к нему в гости.

Со своей стороны, доктор психологических наук, доцент СПбГУ, психотравматолог Оксана Защиринская в беседе с ФАН предположила, что преступление могло стать следствием какого-то психоэмоционального напряжения.

«Может, парня кто-то обидел, что-то ему запретили, подставили и так далее. Мы не знаем наверняка. Но версия об обиде из-за неприглашения на свадьбу, которую озвучила родственница семьи, мне кажется наиболее вероятной», — сказала она.

Как отметила эксперт, зачастую подростки воспринимают заботу о младших братьях и сёстрах не как помощь семье, а как ограничение собственной свободы.

Следователи завели уголовное дело по факту убийства семьи с малолетними детьми под Ульяновском. По одной из версий следствия, подросток убил пятерых членов своей семьи, после чего сам свёл счёты с жизнью.