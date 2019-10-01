Укусивший полицейского ульяновец получил два года колонии

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Житель Ульяновска, укусивший полицейского, приговорён к двум годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Укусивший полицейского ульяновец получил два года колонии
  • РИА Новости

Отмечается, что он был признан виновным в применении насилия и публичном оскорблении представителя власти. 

По данным прокуратуры, 19 июня 39-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, укусил за руку одного из полицейских при попытке сотрудников правоохранительных органов его задержать.

Ранее издание kp.ru сообщало, что обвиняемый в нападении на полицейского и подростка в Алтайском крае мужчина предстанет перед судом. 

В сентябре «Газета.Ru» передавала, что в Ростовской области вынесли приговор водителю, укусившему сотрудника ДПС за руку.

В июле покусавшего и ударившего полицейского жителя Бурятии приговорили к четырём годам лишения свободы.

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