Укусивший полицейского ульяновец получил два года колонии
- РИА Новости
Отмечается, что он был признан виновным в применении насилия и публичном оскорблении представителя власти.
По данным прокуратуры, 19 июня 39-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, укусил за руку одного из полицейских при попытке сотрудников правоохранительных органов его задержать.
Ранее издание kp.ru сообщало, что обвиняемый в нападении на полицейского и подростка в Алтайском крае мужчина предстанет перед судом.
В сентябре «Газета.Ru» передавала, что в Ростовской области вынесли приговор водителю, укусившему сотрудника ДПС за руку.
В июле покусавшего и ударившего полицейского жителя Бурятии приговорили к четырём годам лишения свободы.