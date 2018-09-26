В Ростовской области вынесли приговор водителю, укусившему сотрудника ДПС за руку

В Ростовской области вынесли приговор в отношении водителя, укусившего сотрудника ДПС за руку. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на региональное управление СК России.

Установлено, что в июне 2018 года 42-летний мужчина был остановлен инспектором за нарушение правил дорожного движения. Во время составления административного материала он, пытаясь скрыться, укусил сотрудника за руку.

«При вынесении решения суд принял во внимание то, что мужчина обвинялся в совершении преступления средней тяжести, раскаялся в содеянном, компенсировал в полном объёме причинённый преступлением ущерб, принёс потерпевшим свои извинения, ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался, характеризуется положительно», — заявили в ведомстве.

Водитель должен выплатить судебный штраф в размере 70 тыс. рублей.

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