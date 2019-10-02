Нелегальный сувенир: российскому туристу в Таиланде грозит до 10 лет тюрьмы за деньги из «банка приколов»

Житель Екатеринбурга Вадим Веденяпин был задержан в Таиланде по обвинению в изготовлении и распространении фальшивых денег. По словам жены, супруг подарил тайцам купюры из «банка приколов», однако те не оценили шутку и обратились в полицию. Теперь россиянину грозит до десяти лет лишения свободы.

Жителю Екатеринбурга Вадиму Веденяпину в Таиланде грозит до десяти лет лишения свободы по обвинению в изготовлении и распространении фальшивых денег.

О задержании гражданина РФ стало известно в понедельник — об этом в Instagram написала его супруга Екатерина. Из её сбивчивого объяснения следует, что на отдыхе мужчина подарил местным жителям долларовые банкноты из «банка приколов». По словам Екатерины, намерения расплачиваться этими купюрами у её мужа не было, а трое тайцев просто не оценили шуточный подарок и обратились в полицию.

Позднее женщина пояснила, что приехала отдыхать в Таиланд с мужем, ребёнком и другой семьёй. По её словам, Вадим взял с собой из России ненастоящие доллары, на которых по-русски написано «сувенирная продукция», поскольку дети, видя, как взрослые расплачиваются в магазинах, попросили дать им несколько банкнот.

Екатерина отметила, что эти купюры её муж потом подарил тайцам, однако позднее те пошли в полицию. Веденяпину предъявили обвинение в распространении фальшивых денег. Семья наняла местного адвоката, а также организовала сбор средств для покрытия дальнейших расходов, в том числе на выплату залога. Первоначально его сумма составляла 150 тыс. тайских бат (более 300 тыс. рублей. — RT).

В ходе прошедшего во вторник, 1 октября, заседания суда стало известно, что туристу выдвинули новое обвинение — в изготовлении поддельных купюр. Кроме того, увеличилась и сумма залога.

«Родственники и друзья собрали и перевели деньги его жене Кате, они с адвокатом приехали в тюрьму забирать Вадима, отдали залог, прождали целый час. А потом им сказали, что нужно ещё 150 тыс. бат, потому что появилось ещё одно заявление и Вадиму шьют вторую статью — «Изготовление фальшивых денег», — сообщил изданию 66.RU коллега Вадима, Александр.

На просьбу RT прокомментировать ситуацию Екатерина Веденяпина не ответила.

Сейчас в ситуации разбирается российское посольство, но конкретных комментариев в дипмиссии пока не дают — официальной информации о задержании россиянина к дипломатам не поступало. Между тем глава свердловского регионального отделения партии «Родина» Валерий Хвостов попросил вмешаться в ситуацию главу МИД России Сергея Лаврова.

Стоит отметить, что пользователи соцсетей усомнились в версии, которую изложила Екатерина. Комментируя её запись в Instagram, люди выдвигали предположения, что её муж на самом деле пытался расплатиться игрушечными деньгами.

Между тем коллега Вадима Александр рассказал более подробно о том, как в тот вечер развивались события. По его словам, в тот вечер Веденяпин сидел в баре, где заказывал алкоголь и расплачивался за него тайскими батами, так как в стране американскую валюту к оплате не принимают.

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Как утверждает Александр, обслуживавшие россиянина тайцы заметили у него сувенирные доллары, приняв их за настоящие.

«Они начали его всячески охмурять и предлагать ещё что-нибудь», — рассказал коллега задержанного. В частности, по словам Александра, россиянину хотели предложить шоу с участием девушек.

Веденяпин решил подарить местным жителям доллары из банка приколов на память в качестве сувенира. Но местные жители, очевидно, не поняв, что купюры ненастоящие, продолжили крутиться вокруг мужчины и в итоге предложили подвезти его до дома, отметил коллега россиянина. Он добавил, что там тайцы, увидев, как дети играют на полу с банкнотами, поняли, что деньги ненастоящие.

По словам Александра, после этого местные жители потребовали заплатить им по 1000 бат (около $30). В противном случае они угрожали вернуться в бар и вызвать полицию. Веденяпин отказался платить и в итоге был задержан.

По данным издания 66.RU, ситуация осложняется тем, что отдыхали жители Урала на острове, а тюрьма, где содержится Вадим, находится в другой провинции, на материке.

В конце 2017 года похожая история произошла с жителем Иркутска Сергеем Никифоровым.

Он прилетел в Паттайю на двухнедельный отдых. При попытке обменять привезённые из России доллары США на местные баты выяснилось, что восемь купюр по $100 являются поддельными. При обыске у него нашли ещё шесть фальшивых стодолларовых банкнот. Никифоров все обвинения в умышленной попытке реализации поддельных банкнот отверг, заявив, что купил валюту в одном из банков Иркутска.

Россиянина отправили в тюрьму строгого режима «Нонг Пла Лай». Его сын нанял адвоката и стал собирать деньги на выплату залога. Тогда сообщалось, что Никифорову, как и Веденяпину, грозит до десяти лет колонии, а сумма залога эквивалентна одному миллиону рублей. Чем закончилась история Никифорова, освещавшие его дело СМИ не сообщили.