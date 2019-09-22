СМИ: Россиянин выпал с балкона отеля в Паттайе

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Гражданин России погиб в Паттайе, выпав с балкона отеля, в котором остановился. Об этом пишет Pattaya People.
СМИ: Россиянин выпал с балкона отеля в Паттайе
  • © Natthawat Wongrat/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как отмечается, 35-летний Алексей Заболотских накануне гибели выпивал в номере вместе с друзьями, а утром вышел на балкон и упал с высоты четвёртого этажа.

Издание пишет, что полиция изучает записи камер видеонаблюдения. По данным газеты, мужчина прибыл в Паттайю, чтобы заниматься боксом.

Ранее в РТФО назвали частые причины смерти российских туристов в Турции.

11 сентября посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что с начала туристического сезона в 2019 году на юге Турции умерли 88 российских туристов.

Председатель РСПП Юрий Барзыкин в беседе с НСН прокомментировал заявление посла.

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