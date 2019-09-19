«Они не могут вернуться»: пограничники увезли якутских оленеводов за сотни километров от дома, чтобы проверить паспорта

Трое оленеводов из Якутии оказались за сотни километров от родного села из-за обычной проверки документов. 11 сентября сотрудники пограничной службы на вертолёте прибыли на оленеводческую базу под селом Юкагир и забрали мужчин в отделение в селе Тикси из-за отсутствия у них паспортов. Там их оштрафовали на 500 рублей и отпустили без денег и документов. Самостоятельно добраться домой оленеводы не могут: между населёнными пунктами нет прямого сообщения, дорога займёт много дней и будет стоить около 60 тыс. рублей. Ситуация возмутила местных правозащитников, а чиновники заявили, что готовы помочь мужчинам вернуться в родное село.

В Якутии пограничники задержали трех оленеводов и увезли их на вертолёте за сотни километров от стойбища и родного села Юкагир, чтобы проверить у них паспорта, сообщает местное издание «Илкэн». Оленеводов доставили в отделение в незнакомом им селе Тикси, где за отсутствие паспортов их оштрафовали на 500 рублей и отпустили.

Мужчины оказались далеко от дома без денег и документов, в рабочей одежде. Чтобы не остаться на улице, им пришлось найти способ связаться с родными в Юкагаре, чтобы те срочно выслали им деньги. Дорога в родное село обойдется каждому оленеводу в 60 тыс. рублей.

Как пояснил RT депутат Госдумы от Республики Саха (Якутия) Федот Тумусов, прямого сообщения между Тикси и Юкагиром просто нет.

«Они не могут добраться домой — там же нет прямой дороги, это ведь побережье моря. Сейчас они полетели в Якутск (более 1000 км), потом они должны полететь в Депутатский (более 900 км), потом до Усть-Куйги (около 250 км), а потом уже оттуда по морю Лаптевых добираться до родного поселка. И это ещё если будет погода», — рассказал депутат.

Тумусов добавил, что уже направил в компетентные органы обращение с требованием объяснить ситуацию. По его словам, подобные задержания происходят не часто, однако в данном случае действия пограничников не были адекватны допущенным оленеводами нарушениям.

«Вся проблема в том, что их повезли за тысячу километров, а могли полететь за 50 км к ним домой в деревню, чтобы они взяли и показали паспорта. В итоге их увезли за тысячу километров от дома и там оставили. Без денег, без документов!» — подчеркнул собеседник RT.

Нарушения при задержании

По данным якутских СМИ, в день прибытия пограничников, 11 сентября, бригадир стада №12 Конон Томский и еще двое членов бригады находились на «Чууркане» — участке оленеводческой базы в 50 км от Юкагира. Сотрудники погранслужбы прибыли туда на вертолёте, ворвались на базу с автоматами и потребовали, чтобы им предъявили документы. Паспорт оказался только у Томского — двое других членов бригады оставили их в Юкагире.

Оленеводы просили сотрудников погранслужбы долететь с ними до села, расположенного в 50 км от базы, где они смогли бы предъявить документы, однако пограничники решили везти их за сотни километров в отделение в Тикси для установления личностей задержанных. Конон Томский, у которого паспорт был с собой, полетел с ними, поскольку остальные члены бригады плохо говорят по-русски.

Местные СМИ со ссылкой на Томского сообщили, что при задержании сотрудники пограничной службы допустили множество нарушений: не предъявили удостоверений, без ведома оленеводов забрали у них телефоны, разгромили базу и разбили две керогазовые печки, с помощью которых оленеводы согревались, ночуя со стадом.

В ходе задержания пограничники также изъяли с базы 150 кг бивней мамонта, хотя Томский утверждает, что у него есть разрешение на их сбор. Он также заявил журналистам, что оленеводам не предоставили никаких протоколов о задержании, обыске и изъятии имущества.

Кроме того, по его словам, без присмотра осталось стадо в 1600 оленей, многие из них разбрелись в тундре, а из-за долгого отсутствия бригады могут сорваться работы по строительству загона на 2,5 тыс голов скота. Все это может привести в упадок жизнь Юкагира, население которого полностью зависит от оленеводческого промысла.

17 сентября в офисе уполномоченного по правам КМНС РС(Я) Лены Ивановой состоялось экстренное совещание по обращению трёх оленеводов из села Юкагир Усть-Янского района, которых 11 сентября этого года пограничная служба управления ФСБ России по восточному району на вертолёте вывезла в Тикси

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17 сентября Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера в Якутии Лена Иванова созвала экстренное совещание по факту задержания оленеводов под Юкагаром. Как пишут местные СМИ, омбудсмен заявила о необходимости детально разобраться с ситуацией.

В частности, в Пограничную службу РФ было направлено обращение с просьбой оценить правомерность действий сотрудников. Было также решено потребовать у представителей ФСБ России по восточному арктическому району предоставить копии протоколов о задержании, совершённом оленеводами административном правонарушении и изъятии с их базы бивней мамонтов.

История якутских оленеводов дошла и до министра по развитию Арктики и делам народов севера Якутии Владимира Черноградского, который встретился с мужчинами в Якутске и поддержал их. Им помогут вернуться домой.