В Салехарде 24 марта пройдёт День оленевода

В Салехарде выбрали дату для главного национального праздника — Дня оленевода, сообщает URA.RU.

В 2018 году мероприятие состоится 24 марта. Как рассказали в администрации города, именно в эти дни в столицу региона съедутся кочевники на заседание международной ассоциации «Оленеводы мира».

Даты празднования в остальных ямальских городах и посёлках пока окончательно не определены.

День оленевода отмечают в регионе более 15 лет. За это время он стал одним из основных туристических брендов Ямала.

Что касается заседания ассоциации «Оленеводы мира», то оно впервые пройдёт в России.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз поддержит производство оленины и выращивание грибов в теплицах.