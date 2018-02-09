В Салехарде 24 марта пройдёт День оленевода
В 2018 году мероприятие состоится 24 марта. Как рассказали в администрации города, именно в эти дни в столицу региона съедутся кочевники на заседание международной ассоциации «Оленеводы мира».
Даты празднования в остальных ямальских городах и посёлках пока окончательно не определены.
День оленевода отмечают в регионе более 15 лет. За это время он стал одним из основных туристических брендов Ямала.
Что касается заседания ассоциации «Оленеводы мира», то оно впервые пройдёт в России.
Ранее сообщалось, что Минсельхоз поддержит производство оленины и выращивание грибов в теплицах.