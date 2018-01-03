Минсельхоз поддержит производство оленины и выращивание грибов в теплицах

Министерство сельского хозяйства России поддержит производство оленины и выращивание грибов в теплицах, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный ведомством.

Из пояснительной записки следует, что данным отраслям необходимы дополнительные мощности. Государство готово возместить часть средств, потраченных на строительство и реконструкцию объектов агропромышленного комплекса.

Как заявила пресс-секретарь Минсельхоза Яна Перепечаева, в настоящее время предлагается компенсировать 20% затрат на возведение и реконструкцию тепличных комплексов для выращивания грибов, а оленеводам для строительства новых перерабатывающих мощностей планируется возмещать 35% расходов.

«Мера будет принята в новом году», — добавила Перепечаева.

Она пояснила, что оленеводам дадут больше средств, так как производство оленины более затратно, чем грибоводство.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что крымские аграрии получат 3 млрд рублей федеральных субсидий в 2018 году.