Крымские аграрии получат 3 млрд рублей федеральных субсидий в 2018 году

Крымские аграрии получат 3 млрд рублей субсидий из федерального бюджета в следующем году, сообщает «Крыминформ».

Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства со ссылкой на главу ведомства Андрея Рюмшина.

Сумма на развитие сельскохозяйственной отрасли полуострова значительно увеличена по сравнению с 2017 годом.

Как рассказал министр, в этом году сумма поддержки из федерального центра составила 1,95 млрд рублей, ещё 348 млн рублей было направлено из федерального бюджета. Получателям субсидий перечислено около 79%.

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