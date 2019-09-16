«Злоупотребления не отмечались»: в Минздраве установили, можно ли приравнивать антидепрессант бупропион к наркотикам

Эксперты Минздрава признали антидепрессант бупропион эффективным препаратом, не имеющим характерных побочных эффектов. С весны этого года, несмотря на то что препарат не был запрещён, против россиян, покупавших это лекарство, стали возбуждать уголовные дела по наркотическим статьям. Однако эксперты установили, что получить наркотическое вещество из него могут только те, кто обладает квалификацией и глубокими познаниями в органической химии. Кроме того, за последние 10 лет в России не было выявлено ни одного случая использования препарата для получения психоактивного эффекта.

Антидепрессант бупропион, использовавшийся для лечения ментальных расстройств, неожиданно оказался вне закона весной 2019 года, когда правоохранительные органы возбудили сразу несколько уголовных дел из-за покупки лекарства. Как поясняли сами силовики, экспертизы показали, что бупропион является производным запрещённого эфедрона — имеет формальное сходство в химической формуле. В итоге тем, кто заказывал таблетки в заграничных аптеках, правоохранители вменили контрабанду наркотиков (229.1 УК РФ), а в случае приобретения через посредников в России — привлекли по статье о незаконном обороте наркотиков (228 УК РФ).

Как сообщал RT, после запроса депутата Госдумы Ярослава Нилова в Минздрав на тему уголовного преследования граждан за покупку этого антидепрессанта ведомство обратилось к ведущим специалистам с вопросами о наркогенном потенциале антидепрессанта и эффективности его применения в медицинских целях.

Так, представители ведомства получили выводы трёх экспертов: главного внештатного специалиста-психиатра Министерства здравоохранения России Зураба Кекелидзе, директора Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы Сергея Копорова и главного внештатного специалиста по аналитической и судебно-медицинской токсикологии Минздрава Бориса Изотова.

RT стали известны результаты экспертных оценок бупропиона.

Непопулярен, но без побочных эффектов

В ответе Минздрава на запрос RT о результатах консультаций с экспертами указано, что лекарственный препарат бупропион, известный под торговыми наименованиями «Велбутрин», «Зибан», «Воксра», «Будеприон», «Аплензин», является атипичным антидепрессантом, использующимся в медицинской практике в Европе и США с 1980-х годов при лечении тревоги и социофобии, сопровождающих депрессию, синдрома дефицита внимания, а также сезонных аффективных расстройств.

Главный внештатный специалист-психиатр Министерства здравоохранения Зураб Кекелидзе отмечает, что бупропион, ранее официально продававшийся в России, не получил широкого применения, однако в сравнении с похожими антидепрессантами не вызывает характерных для них побочных эффектов.

«Кроме того, бупропион доказал свою эффективность при лечении никотиновой зависимости», — уточняет эксперт.

Наркогенный потенциал

Согласно заключению Кекелидзе, бупропион может использоваться с целью получения психоактивного эффекта.

«При этом путь введения изменяется с перорального на интраназальный, а дозировки многократно превышают терапевтические, что приводит к повышению риска судорог, так как применение бупропиона может понижать порог судорожной готовности головного мозга», — пишет эксперт.

Однако, судя по всему, вероятность использования препарата не в медицинских целях существует лишь в теории.

«По данным Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы, на протяжении последних десяти лет в наркологической службе субъектов Российской Федерации не отмечались случаи злоупотребления бупропионом. Кроме того, при химико-токсикологических исследованиях в образцах биожидкостей освидетельствуемых граждан случаи выявления бупропиона не были зафиксированы», — говорится в заключении директора учреждения Сергея Копорова.

Что касается практической возможности превратить бупропион в запрещённый эфедрон, то, по мнению экспертов, это возможно, но чрезвычайно сложно.

«Получение эфедрона таким способом требует глубоких познаний в органической химии и соответствующей квалификации, поэтому чаще всего эфедрон получают из эфедрина», — поясняет главный внештатный специалист по аналитической и судебно-медицинской токсикологии Министерства здравоохранения Борис Изотов.

На вопрос RT о том, будут ли Минздравом предприняты какие-то действия по «легализации» бупропиона с учётом мнения экспертов, в ведомстве не ответили.

Дело Беляевой

Об одном из первых случаев преследования россиян за покупку бупропиона стало известно в апреле 2019 года. Тогда МВД возбудило уголовное дело против жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой, страдающей шизотипическим расстройством личности.

Беляева стала фигуранткой уголовного дела по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ после того, как заказала в Польше рекомендованный её врачом антидепрессант Elontril, в состав которого входит бупропион. В списках запрещённых к ввозу веществ препарата не было, но в ходе экспертизы было установлено, что из таблеток теоретически можно изготовить наркотики. Экспертно-криминалистическая служба таможенного управления заключила, что продукт можно рассматривать как производное эфедрона.

Сейчас за приобретение 30 таблеток девушке грозит до 20 лет тюрьмы.

СМИ сообщали о ряде аналогичных уголовных дел, расследование которых ведётся в нескольких регионах.