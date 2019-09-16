«Злоупотребления не отмечались»: в Минздраве установили, можно ли приравнивать антидепрессант бупропион к наркотикам
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Антидепрессант бупропион, использовавшийся для лечения ментальных расстройств, неожиданно оказался вне закона весной 2019 года, когда правоохранительные органы возбудили сразу несколько уголовных дел из-за покупки лекарства. Как поясняли сами силовики, экспертизы показали, что бупропион является производным запрещённого эфедрона — имеет формальное сходство в химической формуле. В итоге тем, кто заказывал таблетки в заграничных аптеках, правоохранители вменили контрабанду наркотиков (229.1 УК РФ), а в случае приобретения через посредников в России — привлекли по статье о незаконном обороте наркотиков (228 УК РФ).
Как сообщал RT, после запроса депутата Госдумы Ярослава Нилова в Минздрав на тему уголовного преследования граждан за покупку этого антидепрессанта ведомство обратилось к ведущим специалистам с вопросами о наркогенном потенциале антидепрессанта и эффективности его применения в медицинских целях.
Так, представители ведомства получили выводы трёх экспертов: главного внештатного специалиста-психиатра Министерства здравоохранения России Зураба Кекелидзе, директора Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы Сергея Копорова и главного внештатного специалиста по аналитической и судебно-медицинской токсикологии Минздрава Бориса Изотова.
RT стали известны результаты экспертных оценок бупропиона.
Непопулярен, но без побочных эффектов
В ответе Минздрава на запрос RT о результатах консультаций с экспертами указано, что лекарственный препарат бупропион, известный под торговыми наименованиями «Велбутрин», «Зибан», «Воксра», «Будеприон», «Аплензин», является атипичным антидепрессантом, использующимся в медицинской практике в Европе и США с 1980-х годов при лечении тревоги и социофобии, сопровождающих депрессию, синдрома дефицита внимания, а также сезонных аффективных расстройств.
Главный внештатный специалист-психиатр Министерства здравоохранения Зураб Кекелидзе отмечает, что бупропион, ранее официально продававшийся в России, не получил широкого применения, однако в сравнении с похожими антидепрессантами не вызывает характерных для них побочных эффектов.
«Кроме того, бупропион доказал свою эффективность при лечении никотиновой зависимости», — уточняет эксперт.
Наркогенный потенциал
Согласно заключению Кекелидзе, бупропион может использоваться с целью получения психоактивного эффекта.
«При этом путь введения изменяется с перорального на интраназальный, а дозировки многократно превышают терапевтические, что приводит к повышению риска судорог, так как применение бупропиона может понижать порог судорожной готовности головного мозга», — пишет эксперт.
Однако, судя по всему, вероятность использования препарата не в медицинских целях существует лишь в теории.
«По данным Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы, на протяжении последних десяти лет в наркологической службе субъектов Российской Федерации не отмечались случаи злоупотребления бупропионом. Кроме того, при химико-токсикологических исследованиях в образцах биожидкостей освидетельствуемых граждан случаи выявления бупропиона не были зафиксированы», — говорится в заключении директора учреждения Сергея Копорова.
Что касается практической возможности превратить бупропион в запрещённый эфедрон, то, по мнению экспертов, это возможно, но чрезвычайно сложно.
«Получение эфедрона таким способом требует глубоких познаний в органической химии и соответствующей квалификации, поэтому чаще всего эфедрон получают из эфедрина», — поясняет главный внештатный специалист по аналитической и судебно-медицинской токсикологии Министерства здравоохранения Борис Изотов.
На вопрос RT о том, будут ли Минздравом предприняты какие-то действия по «легализации» бупропиона с учётом мнения экспертов, в ведомстве не ответили.
Дело Беляевой
Об одном из первых случаев преследования россиян за покупку бупропиона стало известно в апреле 2019 года. Тогда МВД возбудило уголовное дело против жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой, страдающей шизотипическим расстройством личности.
Беляева стала фигуранткой уголовного дела по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ после того, как заказала в Польше рекомендованный её врачом антидепрессант Elontril, в состав которого входит бупропион. В списках запрещённых к ввозу веществ препарата не было, но в ходе экспертизы было установлено, что из таблеток теоретически можно изготовить наркотики. Экспертно-криминалистическая служба таможенного управления заключила, что продукт можно рассматривать как производное эфедрона.
Сейчас за приобретение 30 таблеток девушке грозит до 20 лет тюрьмы.
СМИ сообщали о ряде аналогичных уголовных дел, расследование которых ведётся в нескольких регионах.
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