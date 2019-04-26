Жительницу Екатеринбурга обвиняют в контрабанде наркотиков из-за заказа антидепрессанта за границей

В Екатеринбурге адвокаты 24-летней девушки с психическим расстройством добиваются прекращения начатого против неё уголовного дела. Дарья Беляева заказала в Польше антидепрессант, который до 2016 года свободно продавался в России, однако затем исчез из аптек, поскольку производитель не стал продлевать лицензию. Тем не менее при получении препарата девушку задержали сотрудники таможни. Её обвинили в контрабанде наркотиков на основании заключения эксперта, согласно которому действующее вещество — бупропион — является производным от запрещённого к обороту в России эфедрона. Однако специалисты отмечают, что определения понятия «производное» нет в правовой базе, что позволяет правоохранительным органам считать наркотиками очень широкую группу препаратов.

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В 2012 году у Дарьи Беляевой врачи диагностировали шизотипическое расстройство личности (выраженная пограничная психическая патология, проявляющаяся в виде странностей восприятия, моторики, речи и поведения). Медики прописывали девушке лекарства, которые почти не помогали.

Беляева, изучив отзывы людей с аналогичными расстройствами и проконсультировавшись с лечащим врачом, решила попробовать принимать препарат Elontril основе бупропиона. Поскольку в Россию такие лекарства не поставляют, она заказала таблетки по почте из Польши. Когда девушка пришла за посылкой, то была задержана оперативниками Кольцовской таможни.

При этом у таможенников на руках уже были результаты экспертизы свойств препарата, сделанной якобы в этот же день.

В итоге органы таможни, после ночного допроса, длившегося несколько часов, возбудили против Беляевой уголовное дело по ч. 3 ст. 229. 1 УК РФ (Контрабанда наркотических веществ в крупном размере). Если её вина будет доказана, девушке грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Постановление о возбуждении уголовного дела было утверждено Свердловским транспортным прокурором.

RT направил официальный запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить законность возбуждения уголовного дела. В надзорном ведомстве заявили, что обращение взято в работу.

Правовой туман

Стоит отметить, что в заключении привлечённого таможенниками эксперта указано, что бупропион в России не запрещен и не входит в перечень наркотических средств, подлежащих контролю в РФ. Кроме того, на ввоз в страну этого вещества не требуется специальное разрешение.



Вместе с тем эксперт утверждает, что бупропион можно рассматривать как производное от эфедрона, который является наркотическим веществом и запрещён к обороту.

Руководитель бюро независимой экспертизы, эксперт Конституционного и Верховного суда РФ Юрий Гладышев отмечает, что чёткого определения понятия «производные наркотических средств» нет, а дела, такие, как в случае с Беляевой, возбуждаются незаконно.

«Сегодня около 30—40 веществ находятся в правовом тумане, — поясняет RT Гладышев. — Уголовные дела из-за бупропиона — это пока единичные случаи, но за многие другие вещества, который не запрещены у нас, судят регулярно. Термин «производные» начали использовать в постановлениях правительства, однако само понятие нигде не разъясняется. Толкование термина позволяет эксперту считать наркотическими средствами широкую группу веществ, имеющих изменения в химической структуре в некоторой части, названной базовой. Что такое «базовая часть», также нигде не разъясняется».

По словам собеседника, попытки экспертного сообщества избавиться от кривотолков пока не увенчались успехом.

«Правоохранители менять ничего не хотят, ведь им это удобно — при желании можно из гражданина сделать контрабандиста и наркомана. Также мы дважды обращались в Верховный суд с этой проблемой, но там считают, что всё в порядке и права граждан не нарушаются», — говорит Гладышев.

Примечательно и то, что ещё три года назад лекарства на основе бупропиона легально продавались в российских аптеках.

Из оборота бупропион исчез в 2016 году. Минздрав исключил препарат из перечня лекарственных средств, поскольку импортёр не стал продлевать действие лицензии. После этого лекарство начали продавать в интернете.



Активно ловить «контрабандистов» бупропиона правоохранители стали только в марте 2019 года, когда закрылся последний в России интернет-магазин, торговавший препаратом.



«Раньше был сайт, где предлагалось около пяти наименований бупропиона — все в основном там брали, — рассказывает RT создатель паблика о здоровье во «ВКонтакте» Дарья Вьюгина. — В марте этот сайт закрыли. Уже это мне показалось плохим знаком. Надо понимать, что в России ситуация с лечением ментальных расстройств не самая лучшая, поэтому люди часто пытаются помочь себе самостоятельно. И бупропион в таком случае — это идеальный вариант, поскольку это препарат с доказанной эффективностью, буквально самый современный антидепрессант и один из самых продаваемых на Западе».



Контрабанда без умысла

Представители Кольцовской таможни не смогли пояснить RT, как оперативники ведомства смогли провести экспертизу в день обнаружения таблеток в отделении почты и задержания Беляевой. Также в ведомстве не объяснили, почему допрос подозреваемой проводился ночью (ночные допросы запрещены УПК РФ. — RT).

«В ходе следствия предстоит узнать, был ли у неё рецепт. Если препарат запрещён к ввозу, но жизненно необходим гражданину, то он может получить разрешение в Минздраве. Тогда никаких проблем не будет», — заявили RT в пресс-службе ведомства.

Представитель таможенной службы отметил, что «девушка не совсем та, за кого себя выдаёт — она ранее была судима».

В свою очередь, адвокат Белявой Ирина Ручко утверждает, что у её подзащитная не имеет судимости.

«Судимости у неё нет», — говорит Ручко RT.

Защитник намерена добиваться прекращения уголовного дела.



«Этот состав предусматривает наказание за совершение умышленного деяния, — отмечает Ручко. В случае с Дарьей никакого умысла перевозить наркотики контрабандой нет — она заказала медицинский препарат. Что касается экспертизы, то выводы, как мне кажется, не совсем верные. Нужно разобраться, что нужно сделать с этими таблетками, чтобы получить наркотик. Будем, если потребуется, привлекать экспертов-химиков и Минздрав. Скорее всего, мы будем обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела».