Генпрокуратура не нашла нарушений в уголовном деле о покупке антидепрессантов

Генпрокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 24-летней жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой, заказавшей за границей антидепрессанты. Об этом RT сообщили в пресс-службе ведомства.

РИА Новости

«Установлено, что Беляева посредством сети интернет осуществила заказ на пересылку из Польской Республики с целью личного употребления лекарственного препарата Elontril, который в государственном реестре лекарственных средств не зарегистрирован», — заявили в Генпрокуратуре.

Там отметили, что в состав препарата, согласно полученному заключению, входит бупропион, являющийся производным эфедрона.

«Производные эфедрона отнесены к наркотическому средству. Учитывая наличие повода и достаточных оснований, Кольцовской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств в крупном размере) в отношении Беляевой. Кроме того, СО ЛО МВД России в аэропорту Кольцово возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК (незаконное приобретение наркотических средств)», — сказали в ГП.

В надзорном ведомстве отмечают, что обвинение Беляевой пока не предъявлялось.

«Назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Окончательная оценка действиям Беляевой будет дана по результатам проведённого расследования», — уточняют в Генпрокуратуре.

Ранее RT сообщал, что депутат Госдумы Ярослав Нилов обратился в Генпрокуратуру и Минздрав с просьбой разобраться, почему в отношении россиян возбуждаются уголовные дела за приобретение и перемещение через таможенную границу не запрещённого в России антидепрессанта на основе бупропиона.