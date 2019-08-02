Законность антидепрессантов: Минздрав изучает информацию об уголовном преследовании россиян за покупку бупропиона

Министерство здравоохранения России прорабатывает вопрос о необходимости государственного контроля в отношении лекарственного препарата бупропион, из-за покупки которого россиян обвиняют в контрабанде наркотиков. Правоохранители считают лекарство производным от запрещённого в РФ эфедрона. С помощью экспертов чиновники министерства хотят выяснить наркогенный потенциал антидепрессанта и эффективность его применения в медицинских целях. Тем временем фигурантку одного из первых уголовных дел за приобретение бупропиона Дарью Беляеву могут признать невменяемой, освободить от ответственности и направить на принудительное лечение. Адвокат Беляевой настаивает на снятии обвинений и прекращении дела.

Минздрав России прорабатывает вопрос о необходимости установления государственного контроля в отношении антидепрессанта бупропион. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Государственной думы Ярослава Нилова, с которым ознакомился RT.

Как отмечается в письме, препарат не входит в списки запрещённых в России веществ, но по факту причисляется правоохранителями к наркотикам. Это, в свою очередь, является поводом для возбуждения уголовных дел против приобретающих его за границей граждан.

В Минздраве поясняют, что до 2016 года бупропион входил в реестр лекарственных средств и продавался в российских аптеках, но затем он был исключён из этого перечня, поскольку импортёр не стал продлевать лицензию.

«В соответствии с информацией, поступившей из ГУКОН МВД России, в связи с исключением лекарственного препарата из реестра стало возможным признание вещества бупропион производным наркотического средства эфедрон», — отмечают в ведомстве.

В этой связи Минздрав обратился к ведущим российским наркологам и психиатрам с просьбой высказать мнение об этом препарате.

«В настоящее время в адрес главного внештатного специалиста-психиатра Минздрава З.И. Кекелидзе, главного внештатного специалиста-нарколога Минздрава Е.А. Брюна и главного внештатного специалиста по аналитической и судебно-медицинской токсикологии Минздрава Б.Н. Изотова направлены письма с просьбой высказать компетентное мнение по вышеуказанному вопросу, а также относительно возможности применения бупропиона в медицинской практике и его наркогенного потенциала», — говорится в ответе Минздрава.

Безвыходная ситуация

Как сообщал RT, весной 2019 года россиян начали привлекать к уголовной ответственности за приобретение не запрещённого к обороту антидепрессанта бупропион (также известен как велобутрин и зибан). Тем, кто заказывал таблетки в заграничных аптеках, правоохранители стали вменять контрабанду наркотиков (229.1 УК РФ), а в случае приобретения через посредников в России — привлекать по статье о незаконном обороте наркотиков (228 УК РФ). СМИ сообщали о ряде аналогичных уголовных дел, расследование которых ведётся в нескольких регионах.

Поводом для обращения Нилова в Минздрав послужило коллективное письмо, направленное депутату инициативной группой граждан, остро нуждающихся в бупропионе.

Активисты отмечали, что, после того как МВД начало преследовать покупателей бупропиона, они оказались в безвыходной ситуации: с одной стороны, другие антидепрессанты им не помогают, с другой — заказ антидепрессанта может отправить их на скамью подсудимых.

Дело Дарьи Беляевой

Об одном из первых случаев преследования россиян за покупку бупропиона стало известно в апреле 2019 года. Тогда МВД возбудило уголовное дело против жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой, страдающей шизотипическим расстройством личности.

Беляева стала фигуранткой уголовного дела по ч. 3 ст. 229.1 УК, после того как она заказала в Польше рекомендованный её врачом антидепрессант Elontril, в состав которого входит бупропион. В списке запрещённых к ввозу веществ препарат не значился. Однако в ходе экспертизы было установлено, что из таблеток теоретически можно изготовить наркотики. Экспертно-криминалистическая служба таможенного управления заключила, что продукт можно рассматривать как производное от эфедрона.

Сейчас за приобретение 30 таблеток девушке грозит до 20 лет тюрьмы. Генпрокуратура по итогам проверки признала возбуждение уголовного дела законным.

Как рассказала RT адвокат Беляевой Ирина Ручко, 2 августа 2019 года суд по ходатайству следователя отправил девушку в психиатрический стационар для проведения экспертизы.

«Следствие мотивировало это тем, что амбулаторная экспертиза не дала ответы на поставленный следователем вопрос, осознавала ли Беляева характер своих действий, — говорит Ручко. — При этом у экспертов даже не было медицинских документов Дарьи, потому что следствие их не запрашивало. Мы будем обжаловать решение суда и настаивать на проведении повторной амбулаторной экспертизы».

По словам адвоката, в противном случае Беляеву могут признать невменяемой.

«В этом случае суд освободит её от наказания по уголовному делу о контрабанде наркотиков и назначит принудительную меру медицинского характера — это мало чем отличается от тюрьмы», — уточняет собеседница.

Ранее защитник поясняла, что инкриминируемая девушке статья УК предусматривает наказание за совершение умышленного деяния, а случае с Беляевой никакого умысла перевозить наркотики контрабандой не было — она заказала медицинский препарат. На этом основании Ручко намерена добиться снятия обвинений и прекращения дела.

Противостояние угрозам наркопреступности

Тем временем в МВД считают, что не стоит менять законодательство, которое позволяет привлекать граждан к ответственности по «наркотическим» статьям за покупку так называемых производных запрещённых веществ. Ранее RT сообщал, что по мнению правоохранителей, существующие нормы помогают «оградить государство и общество от наркоагрессии» и противостоять современным вызовам и угрозам наркопреступности.

Также в МВД отмечают, что постановление правительства, которым в законодательство было введено понятие производных, было предметом рассмотрения в Верховном суде и в 2013 году было признано не противоречащим действующему законодательству.