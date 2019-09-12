«С учётом повышенного резонанса»: дело томского подростка, пытавшегося спасти щенка, вернули прокурору

В Томской области суд вернул прокурору уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Молодой человек ударил по машине, наехавшей на его собаку, чтобы спасти животное. Владелец авто подал в суд на школьника из-за вмятин на капоте. Следователи пришли к выводу, что подросток мог повредить чужое имущество умышленно. Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала уполномоченные органы прекратить уголовное преследование в отношении несовершеннолетнего.

Суд вернул прокурору уголовное дело в отношении 16-летнего подростка из Томска, который повредил машину, задавившую его собаку у него на глазах. Следователи намерены установить все обстоятельства происшествия и провести проверку значительности причинённого водителю авто ущерба.

«Руководством следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области перед прокурором Томской области с учётом повышенного общественного резонанса в связи с привлечением к уголовной ответственности подростка инициирован вопрос о возвращении уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, ударившего по машине, наехавшей на его собаку, из суда для дополнительного расследования и его передачи в следственные органы СК России», — говорится в сообщении на сайте томского управления СК.

Наезд на щенка породы лайка по кличке Берта, принадлежавшего томскому десятикласснику, произошёл 5 июня. Подросток пришёл в гараж к своему другу, где они вместе чинили машину. Собака находилась неподалёку на улице, но была без поводка и намордника. В какой-то момент подросток услышал визг животного. Выбежав из гаража, он увидел, что на щенка наехал автомобиль Nissan.

Как позднее рассказал местным журналистам сам школьник, он был сильно шокирован увиденным, подбежал к машине и стал кричать водителю, чтобы тот съехал с животного. По словам школьника, тот сначала не отреагировал на его крики, после чего школьник ударил руками по капоту авто. В итоге мужчина, совершивший наезд, вышел из машины и начал извиняться перед подростком. Собаку к тому моменту уже нельзя было спасти.

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Через некоторое время после инцидента выяснилось, что водитель подал на Данилу в суд за порчу его имущества — от удара подростка на капоте авто появились вмятины. Мужчина оценил ущерб в 14 тыс. рублей. Кроме того, в своём иске мужчина утверждал, что подросток якобы оскорблял его в нецензурной форме, угрожал убийством и требовал деньги за погибшее животное.

Договориться с владельцем Nissan подростку и его родителям не удалось. Как сообщил местным журналистам отец подростка, изначально семья надеялась, что возбудят лишь административное дело, однако теперь школьнику может грозить до двух лет лишения свободы по статье о порче чужого имущества. Подать ответный иск на владельца автомобиля семье не удалось — им отказали в возбуждении административного дела, сославшись на то, что собака находилась без присмотра.

По версии следователей, после наезда на собаку 5 июня подросток умышленно нанёс удары по капоту чужой машины.

«В ходе дознания установлено, что обвиняемый, находясь у гаражного бокса, расположенного по Кольцевому проезду города Томска, на почве сложившихся личных неприязненных отношений повредил капот автомобиля, нанеся одновременно двумя руками, сжатыми в кулак, не менее одного удара. В результате данных действий потерпевшему был причинён значительный материальный ущерб», — рассказали RT в УМВД России по Томской области.

При этом родители утверждают, что версия основана на словах свидетеля ДТП со стороны водителя, в то время как со стороны подростка ни один свидетель допрошен не был. Суд по уголовному делу Данилы должен был состояться 12 сентября, однако дело отозвал СК.

Источник RT в томском УМВД утверждает, что правоохранительные органы не хотели, чтобы дело дошло до суда. В ведомстве подчеркнули, что всем участникам конфликта неоднократно предлагали пойти на примирение, однако ни подросток и его родители, ни наехавший на собаку водитель автомобиля не захотели отказываться от взаимных претензий.

Соразмерность наказания

После того как история получила огласку, ей заинтересовалась уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова. Она выразила возмущение по поводу того, что дело в отношении ребёнка довели до суда, и пообещала приложить все усилия, чтобы уголовное преследование было прекращено. Заявление Кузнецовой было опубликовано на официальном сайте уполномоченного по правам ребёнка.

«Здесь вызывает вопросы сам подход к разрешению конфликта. Учитывая возможность рассмотрения подобного рода инцидентов в рамках гражданского судопроизводства, выбранный формат представляется как минимум странным. В таких случаях, как показывает практика, возможны иные варианты решения проблемы, которые минимизируют травмирующую ситуацию для ребёнка», — пояснила детский омбудсмен.

Кузнецова призвала обратить внимание, соразмерно ли грозящее подростку наказание совершённому им поступку. Она также напомнила, что ребёнок испытал сильный шок, когда собаку у него на глазах переехала машина. По мнению детского омбудсмена, мальчик мог находиться в состоянии аффекта.

«У мальчика и так трагедия, ещё и это уголовное преследование. На одной чаше весов — капот автомобиля, на другой — боль от потери любимого животного и угроза крупного штрафа или лишения свободы», — отметила Анна Кузнецова.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин также поручил разобраться в деле 16-летнего подростка из Томска.

«Александр Бастрыкин поручил подчинённым тщательно разобраться в сложившейся ситуации, установить все обстоятельства произошедшего и проверить доводы владельца транспортного средства о значительности причинённого ему ущерба на сумму 14 тыс. рублей​​​. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.