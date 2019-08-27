В Чувашии завели дело по факту ДТП с участием 17-летнего подростка

Короткая ссылка
В Чувашии завели уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. Статья — «Нарушение правил дорожного движения, совершённое в состоянии алкогольного опьянения и повлёкшее по неосторожности смерть человека», сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
В Чувашии завели дело по факту ДТП с участием 17-летнего подростка
  • РИА Новости

По версии следователей, 17 августа молодой человек сел пьяным за руль автомобиля Lada Granta. Он сильно превысил скорость и въехал в заднюю часть машины Scoda Octavia, которая остановилась, чтобы пропустить фуру, следовавшую по встречной полосе, повернуть налево и съехать с трассы.

Водитель Scoda Octavia погиб на месте. Водитель Lada Granta и двое пассажиров госпитализированы.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы», — рассказали в ведомстве.

Расследование продолжается.

Ранее Newinform сообщал, что в результате ДТП с мотоциклом на Кубани погибла девятилетняя девочка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить