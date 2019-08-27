В Чувашии завели дело по факту ДТП с участием 17-летнего подростка

В Чувашии завели уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. Статья — «Нарушение правил дорожного движения, совершённое в состоянии алкогольного опьянения и повлёкшее по неосторожности смерть человека», сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По версии следователей, 17 августа молодой человек сел пьяным за руль автомобиля Lada Granta. Он сильно превысил скорость и въехал в заднюю часть машины Scoda Octavia, которая остановилась, чтобы пропустить фуру, следовавшую по встречной полосе, повернуть налево и съехать с трассы.

Водитель Scoda Octavia погиб на месте. Водитель Lada Granta и двое пассажиров госпитализированы.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы», — рассказали в ведомстве.

Расследование продолжается.

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