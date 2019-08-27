В Чувашии завели дело по факту ДТП с участием 17-летнего подростка
- РИА Новости
По версии следователей, 17 августа молодой человек сел пьяным за руль автомобиля Lada Granta. Он сильно превысил скорость и въехал в заднюю часть машины Scoda Octavia, которая остановилась, чтобы пропустить фуру, следовавшую по встречной полосе, повернуть налево и съехать с трассы.
Водитель Scoda Octavia погиб на месте. Водитель Lada Granta и двое пассажиров госпитализированы.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы», — рассказали в ведомстве.
Расследование продолжается.
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