В Пермском крае перед судом предстанет подросток по делу о нанесении тяжкого вреда здоровью
- РИА Новости
Инцидент произошёл в июле в летнем оздоровительном лагере «Юность».
«В ходе конфликта на бытовой почве из личных неприязненных отношений юноша нанёс 12-летнему подростку несколько ударов кулаком в область правого плеча», — заявили в ведомстве.
Травма квалифицирована как тяжкий вред здоровью. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Следствие закончено. Дело передано в суд.
Следователям также предстоит дать правовую оценку сотрудникам лагеря.
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