В Пермском крае перед судом предстанет подросток по делу о нанесении тяжкого вреда здоровью

В Пермском крае перед судом предстанет 17-летний подросток, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл в июле в летнем оздоровительном лагере «Юность».

«В ходе конфликта на бытовой почве из личных неприязненных отношений юноша нанёс 12-летнему подростку несколько ударов кулаком в область правого плеча», — заявили в ведомстве.

Травма квалифицирована как тяжкий вред здоровью. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Следствие закончено. Дело передано в суд.

Следователям также предстоит дать правовую оценку сотрудникам лагеря.

Ранее Inkazan.ru сообщал, что в Татарстане проводят проверку по факту драки между девочками-подростками.