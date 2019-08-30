В Пермском крае перед судом предстанет подросток по делу о нанесении тяжкого вреда здоровью

Короткая ссылка
В Пермском крае перед судом предстанет 17-летний подросток, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Пермском крае перед судом предстанет подросток по делу о нанесении тяжкого вреда здоровью
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в июле в летнем оздоровительном лагере «Юность».

«В ходе конфликта на бытовой почве из личных неприязненных отношений юноша нанёс 12-летнему подростку несколько ударов кулаком в область правого плеча», — заявили в ведомстве.

Травма квалифицирована как тяжкий вред здоровью. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Следствие закончено. Дело передано в суд.

Следователям также предстоит дать правовую оценку сотрудникам лагеря.

Ранее Inkazan.ru сообщал, что в Татарстане проводят проверку по факту драки между девочками-подростками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить