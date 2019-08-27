«Сильная черта соискателя»: россияне смогут указывать волонтёрский опыт в резюме

Опыт волонтёрской деятельности можно будет указывать при подаче резюме на портале «Работа в России». По словам замглавы Федеральной службы по труду и занятости Дениса Васильева, с 2020 года специальная отметка о волонтёрстве появится в шаблоне подаваемой анкеты. Эксперты считают, что информация о волонтёрском опыте кандидатов прежде всего окажется полезной для работодателей в тех областях, где предполагается работа с людьми, например в социальной сфере.

Россияне в ближайшее время смогут указывать работу волонтёром в своём резюме. Как сообщили в Федеральной службе по труду и занятости, такая возможность появится уже в 2020 году при размещении резюме на специализированном портале Роструда «Работа в России».

«Опыт волонтёрства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя. Поэтому планируется интегрировать систему «Добровольцы России» с нашим порталом «Работа в России», — рассказал замглавы Роструда Денис Васильев.

По словам чиновника, в 2020 году в шаблоне резюме на этом сайте появится специальная отметка, где пользователи смогут сообщать о своём волонтёрском опыте.

Отмечается, что база вакансий «Работа в России» — это государственная информационно-аналитическая система, предназначенная для трудоустройства. Сейчас на этом сайте соискателям доступно более 1,5 млн вакансий для граждан всех возрастов, проверенных ведомством. Портал аккумулирует предложения от центров занятости населения, крупнейших коммерческих сайтов по поиску и подбору работы, а также напрямую от самих работодателей.

Комментируя последнее сообщение Роструда, член совета Конфедерации труда России Олег Бабич в беседе с RT выразил мнение, что соискатели с опытом волонтёрской деятельности могут в первую очередь понадобиться работодателям в социальной сфере.

«Например, какие-либо работы, связанные с общением с людьми, с социальной сферой. То есть в отраслях, где фактически люди будут выполнять схожие функции, но уже за заработную плату. Конечно, подобный опыт, который соискатель имеет, будет важен для таких работодателей. Но очевидно, что если работодателю требуется, например, токарь, то опыт волонтёрства не сыграет ни положительной, ни отрицательной роли», — рассказал эксперт.

Поддержка волонтёрства в России

Напомним, что в конце 2018 года правительство утвердило Концепцию развития волонтёрства в России до 2025 года. Документ задаёт основные направления развития волонтёрства и призван обеспечивать его поддержку на всех уровнях государства и общества.

В частности, Концепция предполагает снижение некоторых налогов для добровольческих организаций, предоставление им субсидий, информационной и имущественной поддержки. Бизнесу предлагается включать волонтёрскую деятельность в проекты так называемой социальной ответственности. Предусматривается также создание единой информационной системы в сфере развития добровольчества.

РИА Новости

© Виктор Вытольский

В конце июля Агентство стратегических инициатив (АСИ) сообщило, что так называемый стандарт поддержки добровольчества в регионах России внедрён на 74%, причём в 12 субъектах Федерации эта программа реализована полностью. Фактически речь идёт о комплексе мер, разработанных организацией для лучшего регулирования и продвижения волонтёрства в РФ с опорой на отечественный и зарубежный опыт.

Согласно данным АСИ, эффективной добровольческой деятельности в России мешают отсутствие чёткого законодательного определения понятия «доброволец», а также низкий уровень осведомлённости населения о такого рода инициативах. Кроме того, проблемами являются отсутствие льгот на проезд и питание для волонтёров, прозрачных механизмов для контактов с государством. Упоминаются и сложности с доступом к помещениям и различным средствам, необходимым для волонтёрской деятельности.

Стандарт поддержки волонтёрства включает девять шагов, которые регионам необходимо предпринять, чтобы соответствовать его требованиям. По большей части они предполагают урегулирование вышеперечисленных проблем, включая принятие мер по финансовой и инфраструктурной поддержке добровольчества, а также популяризации добровольческой деятельности.

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На данный момент российские регионы реализовали 562 из 765 шагов по внедрению стандарта поддержки волонтёрства, причём процесс идёт достаточно быстро. «За месяц общий показатель внедрения стандарта улучшился на 6% — субъекты РФ продвинулись на 43 шага», — сообщается на сайте организации.

Добавим, что 2018 год был объявлен в России «Годом волонтёра». По словам главы государства Владимира Путина, это должно стать «признанием заслуг… (волонтёров. — RT) перед людьми, перед самыми простыми гражданами», которым волонтёры оказывают помощь и поддержку, и оценкой их «колоссального вклада в развитие страны».

По итогам года были достигнуты значительные результаты в области развития волонтёрства. В частности, согласно исследованиям фонда «Общественное мнение», за год количество людей, участвующих в волонтёрской деятельности, увеличилось с 7 до 14 млн человек, а ценности добровольчества разделяют 34% взрослых граждан России.