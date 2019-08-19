В экомарафонах акции «Вода России» могут принять участие более 500 тысяч добровольцев

Серия экологических марафонов по очистке берегов рек и озёр состоится по всей России в рамках национального проекта «Экология». Более 500 тыс. добровольцев выразили желание принять участие в акции, передаёт ФАН.

Мероприятия проходят с августа по октябрь в 45 регионах.

Запланировано восемь экомарафонов: «Чистые берега Кавказа», «Чистые берега Дальнего Востока», «Чистые берега Байкала», «Чистые берега Сибири», «Чистые берега Урала», «Чистый Дон», «Чистые берега Крыма», а также марафон в Краснодарском крае.

«Пятилетний опыт реализации акции «Вода России» стал прочным фундаментом для исполнения указов президента России в сфере экологии, в первую очередь — для сохранения уникальных водных объектов нашей страны», — заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал об экологическом марафоне «От Онеги до Ладоги».