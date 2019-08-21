В Нижегородской области нашли живой пропавшую в лесу девочку

Короткая ссылка
Пятилетнюю девочку, которая заблудилась 18 августа в лесу возле села Степановка Нижегородской области, нашли живой на четвёртые сутки поисков. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по региону.

В поисках участвовали сотрудники Следственного комитета, МВД, волонтёры. В результате мер, принятых в грамотно выверенном районе поиска, девочка отозвалась на голос.

«В настоящее время Зарина на автомашине СК доставлена в больницу. Девочка находится в истощённом состоянии, с ребёнком работают врачи», — указано в сообщении.

По данным СК, девочка ушла из дома 18 августа около 14 часов. Следователи не исключали, что девочка могла самостоятельно уйти в лес, находящийся поблизости.

Ранее в Омской области трёхлетнего мальчика нашли после двух дней поисков в лесу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить