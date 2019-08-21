В Нижегородской области нашли живой пропавшую в лесу девочку

Пятилетнюю девочку, которая заблудилась 18 августа в лесу возле села Степановка Нижегородской области, нашли живой на четвёртые сутки поисков. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по региону.

В поисках участвовали сотрудники Следственного комитета, МВД, волонтёры. В результате мер, принятых в грамотно выверенном районе поиска, девочка отозвалась на голос.

«В настоящее время Зарина на автомашине СК доставлена в больницу. Девочка находится в истощённом состоянии, с ребёнком работают врачи», — указано в сообщении.

По данным СК, девочка ушла из дома 18 августа около 14 часов. Следователи не исключали, что девочка могла самостоятельно уйти в лес, находящийся поблизости.

Ранее в Омской области трёхлетнего мальчика нашли после двух дней поисков в лесу.