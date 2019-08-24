«Президент остался недоволен ситуацией»: в Кремле прокомментировали поручения Путина по угледобывающей отрасли

Владимир Путин выразил недовольство ситуацией в угледобывающей промышленности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В частности, российский лидер назвал недопустимыми различия в зарплате сотрудников, выполняющих одну и ту же работу. В связи с этим глава государства подписал поручения, призванные решить имеющиеся в отрасли проблемы. Среди них — досрочное пенсионное обеспечение работников и проведение специальной оценки условий труда в шахтах.

Президент России Владимир Путин после встречи с представителями угледобывающей промышленности остался недоволен ситуацией в отрасли. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности профсоюзы. Речь идёт о системе оплаты труда, когда работники, выполняющие одну и ту же работу, получают разную зарплату», — сказал Песков.

Он добавил, что недовольство Путина вызвал и ряд других моментов. Для решения выявленных проблем в отрасли он подписал перечень поручений, который был опубликован на сайте Кремля.

Улучшение условий труда

Так, президент распорядился, чтобы правительство РФ внесло в законодательство поправки, подготовленные при участии Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности. Они касаются улучшения условий труда. В частности, речь идёт об усовершенствовании организации медицинских осмотров для работников, особенно для тех, кто занят на подземных работах. Также должен быть определён порядок проведения реабилитации тех, кто работает во вредных и/или опасных условиях.

Помимо этого, Владимир Путин поручил установить особенности проведения специальной оценки условий труда горняков, занятых на подземных работах. В частности, речь идёт об оценке параметров микроклимата, световой среды и ионизирующих излучений.

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Кроме того, поручения главы государства предусматривают утверждение досрочного пенсионного обеспечения всех работников угольной промышленности. Также предполагается установить «тождественность профессий этих работников с учётом положений профессиональных стандартов и квалификационных справочников». При этом особое внимание предписано обратить на мастеров буровой установки, буровых мастеров, машинистов электровозов и работающих на монорельсе.

Ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

Развитие отрасли

Помимо этого, президентом были даны поручения и в отношении угледобывающей промышленности в целом. Так, ФСБ России должна оказать содействие правительству страны в синхронизации «планов развития международных пунктов пропуска, а также автомобильных и железнодорожных подъездов к ним с планами экспорта угля».

Президент обязал МЧС России разработать план по рекультивации отработанных угольных месторождений.

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Также кабмину поручено до конца октября «представить предложения по корректировке порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых в отношении угля». А ещё правительству предстоит проработать вопрос о бюджетных ассигнованиях на переселение жителей домов, расположенных на территориях ликвидированных шахт.

В президентском перечне есть указания и для Минэнерго России. Ведомству рекомендовано при подготовке долгосрочной программы развития угольной промышленности предусмотреть «мероприятия по глубокой переработке угля в регионах его добычи». Особое внимание при этом должно быть уделено потенциалу производства сжиженных газов и водорода из угля.

Наравне с вышеуказанными ведомствами поручения получили и правительство Республики Коми, Минтруд, Минобрнауки и Минпросвещения.

Большие перспективы

Напомним, что Владимир Путин встретился с представителями угледобывающей промышленности 22 августа. В ходе беседы он отметил хороший потенциал отрасли.

«Угольная промышленность вот уже три столетия вносит огромный вклад в развитие нашей страны и сегодня демонстрирует хорошие показатели угледобычи, уверенный экспортный потенциал, большие перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке», — заявлял президент.

Тогда же он подчеркнул необходимость развития логистики и транспортной инфраструктуры, в числе которой назвал Байкало-Амурскую магистраль (БАМ), Транссиб и мощности морских портов на востоке и западе России.

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А рост угледобычи в стране Путин связал с внедрением новых технологий и инвестициями в создание надёжных систем безопасности. «И конечно, необходимо уделять особое внимание вопросам экологии. Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе — это опасно, а значит, и недопустимо», — подчеркнул глава РФ.

Отметим, что в 2018 году, по данным Федеральной таможенной службы, экспорт Россией угля в натуральном выражении увеличился по сравнению с 2017 годом на 10% — до 199,47 млн тонн. В валютном выражении экспорт вырос на 25,9% — до $17,03 млрд.