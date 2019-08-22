Эксперт оценил состояние угольной отрасли России

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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил состояние угольной отрасли России.
Эксперт оценил состояние угольной отрасли России
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Основные вопросы по углю возникают сегодня с экспортными потоками, поскольку Евросоюз намеревается сократить потребление угля, но вместе с этим европейское направление не является основным для российского угля», — заявил он.

Как напомнил эксперт, основная часть отечественного угольного экспорта идёт в Китай и другие страны Азии, которым нужен данный источник энергии.

По словам Фролова, понятно, что в России будет развиваться угольная генерация.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня шахтёра президент России Владимир Путин встретился с главами угледобывающих регионов: Кемеровской и Новосибирской областей, Красноярского и Забайкальского краёв, а также республик Саха и Хакасия.

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