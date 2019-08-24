Песков прокомментировал поручения Путина по угольной промышленности

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что поручения по угледобывающей отрасли, подписанные главой государства Владимиром Путиным, направлены на исправление проблем в этой сфере.
Песков прокомментировал поручения Путина по угольной промышленности
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он пояснил, что речь идёт о системе оплаты труда, когда работникам, которые выполняют одну и ту же работу, платят разную зарплату.

Также Песков добавил, что Путин счёл неудовлетворительными и другие моменты. Подписанный им перечень поручений направлен на их исправление.

Ранее на сайте Кремля появился перечень поручений Путина по итогам встречи с главами угледобывающих регионов, которая состоялась 22 августа.

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