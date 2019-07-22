«Стирали себе бинты»: чиновники и прокуратура проверят жалобу жительницы Забайкалья на нехватку медикаментов

Минздрав и прокуратура Забайкальского края начали проверку после жалобы жительницы одного из посёлков главе региона Александру Осипову. На встрече с чиновником она сообщила, что в местной больнице из-за нехватки самых простых медицинских препаратов пациентам приходилось стирать грязные бинты. Чиновники считают, что запас медикаментов в медучреждении был достаточным. Между тем, по словам пожаловавшейся главе региона женщины, бесплатные лекарства в больнице не выдают никому, даже маленьким детям.

Министерство здравоохранения Забайкальского края проведёт служебную проверку на основании жалобы жителей посёлка Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района. В воскресенье они на встрече с главой региона Александром Осиповым сообщили об отсутствии в местной больнице медицинских препаратов и расходных материалов. Одна из жительниц рассказала, что пациентам даже приходилось стирать грязные бинты. После публикаций в СМИ свою проверку начала и местная прокуратура.

В воскресенье, 21 июля, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов вместе с чиновниками правительства отправился с рабочим визитом в Тунгокоченский район. Сначала он пообщался с шахтёрами Дарасунского рудника, которые добывают золото, а также спустился в шахту почти на полкилометра.

Затем Осипов отправился в посёлок Вершино-Дарасунский, где в этот день отмечали 157-летие населённого пункта. На встречу с главой региона в местном Доме культуры собрался полный зал. Помимо торжественной части с награждением местных передовиков производства врио губернатора ответил на вопросы собравшихся.

Одна из жительниц рассказала Осипову о чудовищной ситуации, сложившейся в местной больнице.

«Бывало, стирали себе бинты, потому что не было возможности купить. Мне бы хотелось знать почему. Почему-то Минздрав направляет запрос в больницу про обеспеченность лекарствами, и их вынуждают отвечать, что всё есть», — цитирует местную жительницу издание «Чита.ру».

Женщина добавила, что положенные по закону бесплатные лекарства не выдаются никому, даже маленьким детям.

В свою очередь, глава региона в ответ на претензию посетовал на нехватку средств на лекарства.

«Ситуация плохая. Для того чтобы всех обеспечить, денег нет. Наш край отличается тем, что бюджет меньше, но болеют жители чаще. При потребности в 800 млн рублей выделили 200 млн. Просим РФ нам помочь с финансированием. Я надеюсь, что такое решение будет принято», — цитирует Осипова то же издание.

В понедельник утром на ситуацию отреагировали в краевом Минздраве. На оперативном совещании министр Валерий Кожевников заявил, что ведомство проведёт служебную проверку.

«Ситуация в участковой больнице посёлка Вершино-Дарасунский находится у меня на личном контроле. Ежемесячные расходы в медорганизации составляют более 170 тыс. рублей, запас всех медикаментов рассчитан почти на восемь месяцев. В частности, бинтов в больнице на сегодняшний день 184 штуки. Поэтому информацию о «стирке бинтов пациентами» мы тщательно проверим», — цитирует заявление министра официальный сайт ведомства.

В прокуратуре Забайкальского края, как стало известно RT, после публикации в СМИ также начали проверку соблюдения права граждан на охрану здоровья. Ведомство согласовало проведение соответствующей внеплановой проверки органами Росздравнадзора.

«Прокуроры привлекли специалистов контролирующих органов, запросили необходимые документы и проводят иные проверочные мероприятия. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на их устранение, а также на восстановление нарушенных прав жителей посёлка», — рассказали RT в краевой прокуратуре.

Ещё одна жительница посёлка Вершино-Дарасунский Инна Бабенко на встрече с губернатором раскритиковала работу властей района, а также посетовала на плохое состояние местной медицины после проведённой оптимизации медучреждений.

«Я десять дней стояла в очереди, чтобы лечь в больницу. У меня дочка врач, но никакого блата — десять дней ждала, купила себе лекарства на 3000 рублей, чтобы прокапаться. Больница — вообще ужас, там не то что с потолка штукатурка сыплется, там дыры с мою руку, холодина страшная», — приводит её слова газета «Вечорка».

Дочь Бабенко, приехавшая с Украины и устроившаяся семейным доктором в местную больницу, рассказала, что не получила ни подъёмных, ни жилья.

«Где мне жить? В отделении? Я снимаю квартиру, плачу более 13 тыс. рублей без учёта коммунальных услуг. МРОТ составляет 8 тыс., на него идут надбавки. Но я не получаю ни районных, ни северных. Мне дали эффективный контракт на 40 тыс., а то бы я работала за 20 тыс., как дворник, как уборщица. Зачем я тогда училась восемь лет? Кто с такими условиями поедет в Забайкалье?» — рассказала женщина.

О проблемах с финансированием в краевом Минздраве говорили и раньше. В ноябре прошлого года занимавший тогда пост министра Сергей Давыдов заявил, что здравоохранение в регионе — самое недофинансированное в стране, его дефицит составлял 3,8 млрд рублей.

Он отмечал, что в условиях острейшей нехватки средств Минздрав региона вынужден проводить оптимизацию учреждений и приводить штатные расписания в соответствие с фактической нагрузкой на медработников.

«Другого пути у нас просто нет. Мы никогда ничего не окупим, будем просто всё проедать», — заявил тогда Давыдов, который уже в начале марта 2019 года подал в отставку.