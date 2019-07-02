В Краснодаре десятки семей отапливают электричеством квартиры в газифицированном доме

Елена Мошкина, которая одна заботится о 25-летнем сыне-инвалиде, купила квартиру в Краснодаре несколько лет назад. Семья переехала на юг из Омска — Мошкина рассчитывала, что на Кубани ей будет проще, так как придётся меньше тратить на продукты и тёплые вещи. Однако выяснилось, что треть средств уходит на оплату электроэнергии. В их квартире нет газа, хотя дом газифицирован, поэтому её приходится отапливать электроприборами. В такой же ситуации оказались и собственники ещё 30 квартир, расположенных в цокольном этаже дома. Жильцы обращались в управляющую компанию и к энергетикам, однако пока их проблема никак не решается.

© Фото из личного архива

Елена Мошкина вместе с 25-летним сыном-инвалидом, за которым она ухаживает, живёт в неотапливаемом цоколе многоквартирного дома на окраине Краснодара. Из-за нарушений, допущенных застройщиком при оформлении строительной документации, согревать квартиру приходится электричеством. В результате до трети дохода семьи тратится на оплату коммунальных услуг — Елене даже пришлось взять кредит.

«Попались в ловушку»

Квартиру в доме №69 4-го отделения совхоза «Краснодарский» (городской район разрастающегося краевого центра) Елена Мошкина купила весной 2018 года.

«Мы с сыном приехали из Омска, — рассказывает женщина. — Артём у меня — инвалид с детства, он не способен сам ухаживать за собой, должен постоянно находиться под моим присмотром. Переехать на юг посоветовали врачи».

Как отмечает Мошкина, тут сыграли роль и финансовые обстоятельства. Женщина рассчитывала, что на юге будет проще с деньгами — придётся меньше тратить на продукты и тёплые вещи.

Елена и Артём живут на пенсию, которую получает молодой человек, а также на пособие по уходу за инвалидом, выплачиваемое Мошкиной. В сумме получается чуть больше 20 тыс. рублей.

«Я продала квартиру в Омске и купила жильё в Краснодаре, — говорит Елена. — При покупке ничто не выглядело подозрительным. Весну, лето и начало осени мы прожили благополучно. Но, оказалось, и на юге зимой холодно».

Однокомнатная квартира Мошкиных располагается в цокольном этаже шестиэтажного многоквартирного дома. Здание газифицировано, однако в цоколе, где находится более 30 квартир, газа нет.

«Они и продавались застройщиком дёшево, — вздыхает Елена Мошкина. — Только оказалось, что жить в них очень дорого. Зимой пришлось обогреваться электроприборами, еду готовили на электроплитке. За электроэнергию мы платим по тарифу, предусмотренному для газифицированных домов, — 4,69 рубля за кВт/час. В холодные месяцы года платёжки за электроэнергию у меня зашкаливали за 6—7 тысяч рублей. При нашем с Артёмом бюджете это финансовая катастрофа. Мне даже пришлось брать кредит, чтобы расплатиться. При этом как ни обогревай в зимние месяцы наши 32,4 кв. м электроприборами, всё равно дома холодно и сыро, в углах даже появилась плесень. В общем, мы попались в ловушку».

«Не жизнь, а сплошное мучение»

В таком же положении оказались и соседи Елены Мошкиной.

«Безусловно, недорогие квартиры в доме №69 приобретали небогатые люди, — рассказывает RT Юлия Кибец. — Я вдова, у меня трое детей. Два сына уже совершеннолетние, а младшему, Савелию, 8 лет. Прошлую зиму мы, кутаясь, пережили, а годом раньше были вынуждены в декабре уехать на съёмную квартиру. Дошкольник Савелий стал болеть, и мне пришлось заплатить десять тысяч за съём жилья, ещё и оплачивая коммунальные платежи за собственную квартиру».

Другая жительница цокольного этажа, Есфирь Полестинер, была вынуждена отправить дочь Еву к бабушке в Оренбург.

«Не жизнь, а сплошное мучение, — говорит она. — У меня муж Евгений — астматик, ему очень тяжело. Всю зиму круглосуточно проводит с ингалятором. Я с ужасом представляю, как ребёнок вместе с нами будет здесь зимовать!»

По словам Есфири, они живут в двушке, но зимой отапливают электроприборами только одну комнату и кухню.

«Иначе счета за электроэнергию становятся для нашей семьи неподъёмными, — говорит она. — Пять лет назад, когда мы покупали это жильё у застройщика, счета за электричество оплачивал он. Потому что было такое условие при покупке жилья. Теперь застройщик умыл руки, а в управляющей компании нам говорят, что это только наши проблемы».

«Выхода нет»

Управляющая компания в доме №69 4-го отделения совхоза «Краснодарский» — общество с ограниченной ответственностью «Жилмассив-Комфорт».

«Вот и в редакцию RT написали, — вздыхает Михаил Балаян, начальник эксплуатационного участка (гендиректор ООО «Жилмассив-Комфорт» его жена, Екатерина Балаян). — Жильцы уже раз 15 в различные инстанции обращались. И я разбирался в ситуации уже не единожды: выхода нет».

По словам Михаила Балаяна, дом №69 городские власти изначально посчитали самостроем. Подавались исковые заявления в суд о сносе постройки, но в 2014-м признали, что здание приведено в соответствие с установленными требованиями. Застройщик начал продавать квартиры.

«По действующим строительным нормам и правилам цокольный этаж не может быть газифицирован, это опасно, — рассказывает Балаян. — Я сам живу в этом доме, у меня квартира на третьем этаже, и знаю, что зимой в цоколе действительно холодно. Жильцы просят снизить им тариф на электроэнергию. Вместо того, который действует для населения, проживающего в городских населённых пунктах Краснодарского края в домах, оборудованных газовыми плитами, на тот, что назначен для домов, оборудованных электрическими плитами или электроотопительными приборами. По первому за киловатт/час выходит 4,69 рубля, по второму — 3,28 рубля. Разница существенная. Но я разговаривал с энергетиками и не раз: в одном доме не могут действовать одновременно два тарифа».

Эту информацию подтвердил RT и начальник Прикубанского отделения филиала «Краснодарэнергосбыт» АО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» Алексей Панарин.

Елена Мошкина зачитывает ответ из АО «НЭСК»: «Под понятием «в установленном порядке» понимается включение электроплиты в проект энергоснабжения жилого дома при его постройке…»

«Дальше читать незачем, — говорит она. — Застройщик-самостройщик плиты в проект не включил, и теперь это только наша проблема».

«Это ваша проблема»

Другой путь решения проблемы — установка централизованного теплоснабжения. Застройщик, продавая квартиры, обещал, что трубы с горячей водой будут проведены из строящихся на тот момент по соседству шестнадцатиэтажных домов. В коридоре цоколя дома №69 даже была сооружена разводка труб.

Высотки давно построены, но трубы так и не подведены.

Михаил Балаян из управляющей компании «Жилмассив-Комфорт» рассказал RT, что в этом виноваты сами жильцы, по крайней мере некоторые из них.

«Я смогу оформить всю документацию, всё решить, но дело в том, что трубы теплоснабжения придётся проводить через все квартиры цоколя, и проводить под потолком, — говорит он. — Ряд собственников квартир купили и установили у себя электрокотлы и теперь у них индивидуальное теплоснабжение. Да, это недёшево им обходится, но собственники сами вправе решать, что им делать. Теперь эти люди не хотят подвергать своё жильё опасности: представьте, прорвёт трубу с горячей трубой, там же всё зальёт».

Однако слова Балаяна опровергает Есфирь Полестинер.

«Насколько я знаю, на последнем собрании жильцов цокольного этажа все дали согласие на проводку труб, — рассказывает она. — Если, конечно, рабочие сделают это быстро и аккуратно».

Жильцы квартир цокольного этажа не знают, что делать дальше.

Юлия Кибец винит тех, кто не воспрепятствовал строительству дома, в котором не были созданы условия для нормального проживания.

«Нам все — и в управляющей компании, и в компании энергетической, и в органах власти — говорят: это ваша проблема, что вы купили такие квартиры. Но их же продавали после решения суда признать самострой законным и разрешения всех контролирующих организаций!»

Обманутой считает себя и Елена Мошкина.

«Меня, как и моих соседей, обманули — как при продаже квартиры, так и впоследствии, когда вскрылись такие подробности проживания, — полагает женщина. — Теперь мы попали в какую-то законодательную ловушку. Но мы же живые люди, и у большинства из нас — дети, инвалиды, старики».

«Жителям требуется помощь»

По просьбе RT ситуацию прокомментировал независимый эксперт по вопросам недвижимости в Краснодарском крае Николай Табунщиков.

«В 2017 году, по данным миграционной службы, в Краснодар переехали на постоянное жительство почти 130 тысяч человек, — рассказывает эксперт. — Очевидно, что приток населения не уменьшился и в прошлом году, и в этом. Едут из северных регионов России, из кубанских станиц. Город расстраивается бурными темпами, а жильё разлетается как горячие пирожки. К сожалению, этим долго пользовались безответственные люди. С нарушениями, с вопиющими недостатками строились не только отдельные дома — целые микрорайоны».

Сейчас, по словам эксперта, власти города навели порядок: уже почти два года объекты капитального строительства возводятся в краевой столице в соответствии с 214-ФЗ. Но в Краснодаре есть собственники квартир, которым уже несколько лет приходится жить в домах, где нет никаких коммуникаций.

По мнению эксперта, не стоит рассчитывать, что ошибки застройщиков будут исправлять управляющие компании. Табунщиков отмечает, что в большинстве случаев у них нет необходимых средств.

«В этом вопросе могут помочь навести порядок местные власти, — отметил в разговоре с RT Табунщиков. — Правда, что они смогут сделать, если, к примеру, застройщик уже осуждён? В любом случае людям, живущим в цокольном этаже дома №69 в 4-м отделении совхоза «Краснодарский» — вдовам, инвалидам и их опекунам, детям и старикам, требуется помощь».