«Один подозревается в убийстве»: задержаны ещё 12 участников массовой драки в Чемодановке

Ещё 12 участников массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области задержаны. Об этом сообщает СК России. Ранее были задержаны три человека: двое из них арестованы, судьба третьего зависит от медицинского заключения о состоянии его здоровья. Местные власти пообещали оказать поддержку семье погибшего, а также провести проверку законности проживания участников конфликта в селе.

Сотрудники СК, МВД и ФСБ установили и задержали ещё 12 участников массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом сообщает СК России.

«В результате проведения большого объёма следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России получены доказательства, позволившие 15 июня 2019 года установить и задержать ещё 12 жителей Чемодановки. Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины. В ближайшее время, в зависимости от роли и степени участия каждого, им будет предъявлено обвинение», — сообщается на сайте СК РФ.

В ведомстве также уточнили, что в отношении троих задержанных следствие ходатайствовало об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Двое из них уже арестованы.

«Двое уже арестованы, в отношении третьего принято решение об отложении принятия решения на 72 часа в связи с необходимостью получения медицинского заключения о состоянии его здоровья и возможности содержания в условиях изоляции от общества. Указанные лица признают своё участие в конфликте, произошедшем 13 июня 2019 года», — пояснило следствие.

Продолжаются допросы свидетелей и поиск очевидцев произошедшего. Следствие ведётся по признакам преступлений, предусмотренных подп. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 и подп. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

Проверки в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что в селе Чемодановка пройдут проверки.

«Если нет оснований для проживания, к ним будут приниматься меры, чтобы здесь они не проживали», — пояснил Белозерцев.

Он также пообещал, что если будут выявлены правонарушения, то власти примут в их отношении жёсткие меры.

«Возбуждены уголовные дела. Идут следственные действия. Сформированы рабочие группы для проверки законности выделения земельных участков, строительства, подключения к воде, электроэнергии, газу, для выявления задолженностей. Пройдёт проверка транспортных средств силами ГИБДД. Там, где есть нарушения закона, мы будем жёстко принимать меры», — приводит слова губернатора пресс-служба.

Помощь семье погибшего

Власти Пензенской области также заявили, что помогут семье убитого в драке мужчины. Глава региона Иван Белозерцев сообщил об этом 16 июня во время поездки в Чемодановку.

«Есть проблема — это 500 тыс. рублей, которые он (погибший. — RT) брал в кредит в банке на строительство дома. Я этот кредит поручил в течение 6—10 дней погасить», — заявил Белозерцев.

Кроме того, он пообещал помочь с выплатой кредита, взятого сестрой погибшего для строительства пристройки к дому.

Видеозапись с заявлением Белозерцева размещена в Instagram на странице губернатора.

Он также выразил готовность решить вопросы благоустройства села. По словам Белозерцева, будут устранены проблемы с водоснабжением, уличным освещением, общественным транспортом.

Сейчас ситуация в посёлке Чемодановка находится под контролем. Ранее губернатор Пензенской области обратил внимание, что в соцсетях появляется много версий произошедшего и ложной информации.

«Пользуясь ситуацией, десятки фейков распространяют информацию, не соответствующую действительности, запугивая наших граждан, — сегодня ночью мне пришло много таких сообщений», — отметил Белозерцев.

Напомним, 13 июня между жителями села Чемодановка произошёл конфликт на бытовой почве, завязалась массовая драка. Пострадали не менее пяти человек. Один из доставленных в больницу скончался.

14 июня около 1,5 тыс. жителей села устроили сход для поиска выхода из сложившегося конфликта. Они перекрыли трассу М5 «Урал», но через некоторое время разошлись. На место прибыли власти региона, был создан оперативный штаб под руководством губернатора Пензенской области.