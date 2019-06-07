«Адекватность отсутствует»: как в России отреагировали на инцидент с Симоньян и Соболь в редакции «Эха Москвы»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована с угрозой прерывания беременности после инцидента в офисе радиостанции «Эхо Москвы», где её подкараулила активистка Любовь Соболь. Муж Симоньян Тигран Кеосаян заявил, что он намерен обратиться к юристу. Как в СМИ и соцсетях отреагировали на произошедшее — в материале RT.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована с угрозой прерывания беременности после инцидента с активисткой Любовью Соболь, которая накануне подкараулила её в коридоре редакции «Эха Москвы».

«Лежу, опять капельницу поставили. Угроза прерывания беременности. Бог даст, обойдётся. Пытаюсь не открывать телефон, чтобы не натыкаться на этих», — цитирует Симоньян РИА Новости.

Как рассказала главред RT, кандидат в депутаты Мосгордумы следовала за ней по коридорам.

«Пришла на эфир «Эха», и у входа меня встретила Любовь Соболь с включённой камерой и вопросами почему-то про Собянина. Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила», — написала главный редактор RT в Twitter.

Пришла на эфир Эха, и у входа меня встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами почему-то про Собянина.



Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) June 6, 2019

По её словам, сотрудники радиостанции отвели Симоньян в кабинет руководителя «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. После произошедшего главный редактор RT отметила, что «харассить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании».

Муж Маргариты Симоньян, режиссёр Тигран Кеосаян, заявил, что намерен обратиться к юристу в связи с инцидентом в офисе «Эха».

«Сейчас я прилечу и буду думать — будем решать с юристами, что делать. Она (Соболь. — RT) ещё и в интернет выкладывает, как она некорректно задаёт вопросы. Это просто цирк шапито. Если это оппозиция, то я член Коммунистической партии СССР. Хамки необразованные и истерички», — приводит слова Кеосаяна радиостанция «Говорит Москва».

«Нет такой низости и подлости, на которую эти люди не пойдут»

Многие журналисты, публицисты и общественные деятели поддержали главного редактора RT.

Вскоре после инцидента официальный представитель МИД России Мария Захарова написала у себя в Facebook: «Соболь — это животное. А теперь попробуйте поспорить».

Телеведущая Ирада Зейналова отметила, что главред RT не имела никакого отношения к тому, что пыталась выяснить у неё Соболь. Как подчеркнула журналист, «люди себя так не ведут».

«Соболь нужен был пиар. Любой ценой. Цена — боль и слёзы, через которые Марго попыталась провести эфир. Она профессионал. Боль, из-за которой Марго ушла из эфира досрочно. Марго в больнице, под капельницей. Я не про политику. Я про людей», — написала Зейналова в Facebook.

Журналист Владимир Соловьёв также поддержал Маргариту Симоньян и осудил действия Любови Соболь, назвав её поступок низким.

«Соболь остаётся в своём репертуаре. Нет такой низости и подлости, на которую эти люди не пойдут», — приводит РИА Новости слова телеведущего.

Вместе с тем он призвал «Эхо Москвы» обеспечить комфортное пребывание своим гостям и предположил, что руководители радиостанции «если не способствовали, то не препятствовали такого рода провокации».

В свою очередь, глава «Эха Москвы» Алексей Венедиктов извинился перед Маргаритой Симоньян за инцидент с Любовью Соболь.

«Я приношу извинения Маргарите Симоньян за то, что случилось с ней на радиостанции «Эхо Москвы». Желаю ей скорейшего выздоровления», — написал Венедиктов в своём Telegram-канале.

«Соболь выступила прямо эталонно как дура»

Журналист ВГТРК Андрей Медведев усомнился в политических перспективах Соболь после инцидента в офисе «Эха».

«Она же в депутаты собралась? С трудом представляю, какой закон может предложить та, кто травит беременную женщину. Видимо, только о принудительной эвтаназии инвалидов. Ну или о закрытии роддомов», — предположил Медведев в своём Telegram-канале.

Журналист Максим Кононенко отметил, что «Соболь всё».

«На этом Соболь Любовь, я полагаю, всё», — написал он в Telegram.

Публицист Олег Кашин выразил поддержку Симоньян. По его мнению, Соболь поступила «как дура».

«Я за Симоньян, конечно. Любовь Соболь выступила прямо эталонно как дура», — считает он.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки призвала Соболь «проснуться», однако усомнилась, что это возможно.

«Но мадам не проснётся, потому что она brainwashed (с «промытыми мозгами». — RT). У неё абсолютно смешаны все понятия о чести, достоинстве и морали, как и у её патрона», — написала Канделаки.

Журналист и член СПЧ при президенте России Екатерина Винокурова отметила, что «мстить режиму можно самыми разными средствами, не атакуя беременных женщин».

«И аргументы «а они», «а первым начал» и так далее — это аргументы или маленьких детей, или взрослых ублюдков», — написала Винокурова в Telegram.

«Вы думаете, что вы на войне, когда всё дозволено?»

Автор Telegram-канала Fantastic Plastic Machine в своём посте обращаются к сторонникам Соболь.

«Маргарита беременна. Ждёт ребёнка. Какой Собянин, какой кровавый режим, при чем тут вообще это? — пишет Fantastic Plastic Machine. — Или вы думаете, что вы на войне, когда всё дозволено? Только молите Бога, чтоб до ваших оппонентов не дошла эта мысль. До того самого режима, который пока что просто отмахивается от вас, как от назойливых мух, по-отчески грозит пальчиком и по-отчески же выпускает отдыхать на юга. До того самого режима, который пока что ведёт себя как человек».

Сама Любовь Соболь попыталась продолжить нападки на главреда RT в соцсетях уже после инцидента.

«Вы же типа «журналистка» и глава «информационного» канала. Так задайте вопрос Собянину или выскажитесь в твиттере хотя бы. Нечего сказать?» — написала Соболь в Twitter.

Позднее она опубликовала ещё одно сообщение, заявив о «взаимной нелюбви» к Симоньян.

Любовь Соболь — сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Он также опубликовал свой комментарий относительно произошедшего, в котором перешёл к личным оскорблениям.

«Вот же лживое жульё. «Инцидент» есть на видео, это обычные вопросы, от которых боброедка позорно сбежала. Сначала бодро писала твиты, а теперь «заболела» — пытается сохранить лицо», — написал Навальный.

«Солидарность и адекватность — отсутствуют»

Активист Антон Красовский выразил надежду, что с главредом RT всё будет хорошо. Он также задаётся вопросом, как Любовь Соболь планирует работать в Мосгордуме, если её выберут.

«Вы на полном серьёзе хотите в Мосгордуме ТАКОЕ? А Чиччолину не хотите ли?!» — написал Красовский в Telegram.

Бывший помощник главреда «Эха Москвы» Леся Рябцева констатировала, что у Соболь «отсутствует адекватность».

«Что и требовалось доказать. И это с учетом того, что у Соболь есть дочь. Дочь есть, а солидарность и адекватность — отсутствуют», — заключила Рябцева.