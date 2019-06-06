Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Ранее Симоньян сообщила, что пришла на эфир радиостанции, но у входа её встретила Соболь и стала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина.
«Пришла на эфир «Эха», и у входа меня встретила Любовь Соболь с включённой камерой и вопросами почему-то про Собянина. Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет», — написала главред RT в Twitter.
Симоньян отметила, что «харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании».