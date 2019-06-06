Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Московскую городскую думу Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

    Ранее Симоньян сообщила, что пришла на эфир радиостанции, но у входа её встретила Соболь и стала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина.

    «Пришла на эфир «Эха», и у входа меня встретила Любовь Соболь с включённой камерой и вопросами почему-то про Собянина. Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет», — написала главред RT в Twitter.

    Симоньян отметила, что «харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании».

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