Маргарита Симоньян рассказала о своём самочувствии

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян, оказавшаяся в больнице после инцидента с кандидатом в депутаты Московской городской думы Любовью Соболь в редакции «Эха Москвы», рассказала, что после произошедшего была госпитализирована с угрозой прерывания беременности.
Маргарита Симоньян рассказала о своём самочувствии
  • © RT

«Лежу, опять капельницу поставили. Угроза прерывания беременности. Бог даст, обойдётся. Пытаюсь не открывать телефон, чтобы не натыкаться на этих», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Симоньян рассказала, что Соболь следовала за ней по коридорам офиса радиостанции, задавая вопросы о мэре столицы Сергее Собянине, до тех пор, пока сотрудники «Эха Москвы» не проводили журналистку в кабинет Алексея Венедиктова, где она смогла укрыться от чрезмерного внимания со стороны кандидата в депутаты.

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