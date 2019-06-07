Маргарита Симоньян рассказала о своём самочувствии
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«Лежу, опять капельницу поставили. Угроза прерывания беременности. Бог даст, обойдётся. Пытаюсь не открывать телефон, чтобы не натыкаться на этих», — цитирует её РИА Новости.
Ранее Симоньян рассказала, что Соболь следовала за ней по коридорам офиса радиостанции, задавая вопросы о мэре столицы Сергее Собянине, до тех пор, пока сотрудники «Эха Москвы» не проводили журналистку в кабинет Алексея Венедиктова, где она смогла укрыться от чрезмерного внимания со стороны кандидата в депутаты.