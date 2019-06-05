«Представлена полная реконструкция полёта»: МАК подготовил предварительный отчёт об авиакатастрофе SSJ-100

Руководитель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета рассказал о проведённой работе по выяснению причин катастрофы SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года. В частности, специалистам удалось составить полную реконструкцию полёта авиалайнера. Также техкомиссия подготовила предварительный отчёт о происшествии, в результате которого погиб 41 человек. Документ будет опубликован в ближайшее время, однако в нём не указаны причины трагедии.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил о подготовке предварительного отчёта об аварии самолёта Sukhoi Superjet 100-95B в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года, в результате которой погиб 41 человек. При этом проект документа, состоящего более чем из 100 страниц, обсудили и приняли на заседании технической комиссии, в которую вошли специалисты МАК, представители Росавиации, «Аэрофлота» и АО «Гражданские самолёты Сухого».

«Предварительный отчёт будет опубликован в ближайшее время после его окончательной корректорской выверки... В соответствии с международной и российской практикой, в отчёте не указываются причины катастрофы», — говорится в тексте заявления МАК.

При этом в среду, 5 июня, документ был представлен на совещании, на котором присутствовали министр транспорта Евгений Дитрих, а также руководители Минпромторга, Минтранса, Росавиации, ПАО «Аэрофлот» и ПАО «ОАК».

На встрече руководитель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы доложил главе Минтранса и ряду членов правительственной комиссии о работе, проделанной за месяц, прошедший с момента катастрофы, а также проинформировал о запланированных исследованиях.

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Отмечается, что задача техкомиссии заключалась в проведении полевого этапа на месте трагедии, включая составление схем авиапроисшествия, изучение фрагментов самолёта, расшифровку и анализ данных бортовых и наземных средств объективного контроля, а также видеозаписей камер наружного наблюдения.

«На основании данных средств объективного контроля была представлена полная реконструкция полёта с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта Шереметьево», — пояснили в МАК.

Техкомиссия также подготовила донесение с рекомендациями по повышению безопасности полётов для авиационной промышленности и авиаперевозчиков. Этот документ направили в Росавиацию и Минпромторг России. При этом можно ожидать подготовки других рекомендаций по итогам результатов расследования.

Напомним, что вечером 5 мая самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» с бортовым номером RA-89098, выполнявший рейс SU-1492 Москва — Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево через 28 минут после вылета. Авиалайнер совершил жёсткую посадку, после чего сломались стойки шасси и произошло возгорание. На борту самолёта находились 78 человек. Жертвами ЧП стали 40 пассажиров и 22-летний бортпроводник Максим Моисеев.

Накануне министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что родственникам погибших и пострадавшим в качестве компенсаций выплатили уже более 286 млн рублей.

Основные версии авиакатастрофы — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, а также неблагоприятные метеоусловия.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Замглавы МЧС Павел Барышев в кулуарах международного салона «Комплексная безопасность» рассказал также о затруднениях, которые возникли у спасателей при тушении загоревшегося самолёта Sukhoi Superjet 100. По его словам, дополнительные поисково-спасательные подразделения в Шереметьеве не сразу пропустили к месту ЧП, поскольку была «закрыта полоса».

«Подразделения МЧС не пустили на усиление. Подразделения, которые сработали непосредственно в очаге возгорания самолёта, были на месте. Они сработали», — цитирует Барышева РИА Новости.

Авария самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево обозначила серьёзные проблемы в российской авиационной отрасли. Такое заявление сделал генпрокурор Юрий Чайка в ходе выступления в Государственной думе 29 мая. По его словам, Росавиация не принимает «надлежащие меры по пресечению фактов эксплуатации самолётов», которые не отвечают требованиям законодательства.

«Допускались случаи принятия неправомерных решений о соответствии требованиям федеральных авиационных правил авиаперевозчиков, находившихся в предбанкротном состоянии, имевших нехватку воздушных судов», — указал Чайка.