«Уроженцы одной из стран СНГ»: задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

В Следственном комитете сообщили о задержании двух подозреваемых в убийстве бывшего военнослужащего Никиты Белянкина. По информации МВД, оба предполагаемых преступника — уроженцы одной из стран СНГ. Экс-спецназовец ГРУ был убит вечером 1 июня в посёлке Путилково Красногорского района Подмосковья. По версии следствия, он пытался остановить массовую драку, но получил удар ножом в область сердца и скончался на месте.

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего военнослужащего Никиты Белянкина, которое произошло в ночь на 2 июня в посёлке Путилково Красногорского района Подмосковья. Об этом заявили в Следственном комитете России.

«В ходе расследования Главным следственным управлением СК России уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске (ч. 1 ст. 105 УК РФ) по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них устанавливается следствием», — говорится в сообщении ведомства.

При задержании ни один из подозреваемых не оказал сопротивления. Кроме того, СК опубликовал видео допроса одного из предполагаемых преступников, в ходе которого он сообщает, что родился 12 октября 1977 года.

В пресс-релизе СК РФ поясняется, что Белянкин вмешался в конфликт между неизвестными и «пострадавшим от их действий гражданином». В результате бывшему военному была нанесена смертельная травма. Мужчина, которого неизвестные избивали, позже был доставлен в больницу.

Рассмотрев все обстоятельства произошедшего, следователи соединили уголовное дело о нанесении тяжких телесных повреждений и дело об убийстве в одно производство.

«По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы», — отметили в СК РФ.

Следствие по делу продолжается. На данный момент установлены все участники происшествия. Определяется их процессуальный статус.

Уроженцы страны СНГ

До появления официального заявления СК о задержании одного из подозреваемых сообщил отец погибшего Алексей Белянкин.

«Задержали одного из участников драки — так мне сказал сотрудник Следственного комитета России. С ним ведутся следственные действия. Сколько человек разыскивается по делу, мне неизвестно. Главный подозреваемый, возможно, скрылся из страны», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

По данным СМИ, речь может идти о хозяине бара в Красногорском районе Подмосковья Григоле Оганяне. В вечер убийства группа неизвестных избивала посетителей именно этого заведения. По словам Алексея Белянкина, сразу после инцидента хозяин бара мог скрыться в Армении. Официальных подтверждений этой информации не поступало.

Как сообщил «Интерфакс», Генеральная прокуратура Армении не получала никаких запросов из России по данному делу.

Люди приносят цветы на место гибели Никиты Белянкина

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Глава пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова, со своей стороны, пояснила, что задержанные являются уроженцами одной из стран СНГ.

«Сотрудники подмосковной полиции в кратчайшие сроки установили и задержали по адресам временного проживания в городе Москва двоих уроженцев одной из стран СНГ 1977 года рождения и 1982 года рождения — участников драки, произошедшей 1 июня в поселке Путилково, в ходе которой погиб экс-боец спецназа ГРУ, а местный житель 1991 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение с ножевым ранением», — отметила Петрова.

В общей сложности злоумышленников на месте преступления было около 15 человек. Об этом ранее телеканалу «Звезда» сообщил Алексей Белянкин.

«Людей было очень много, порядка 15 человек. Они всей толпой начали избивать парня, нанесли ему удар ножом. Потом просто стали его добивать. Именно в тот момент и появился Никита», — пояснил отец убитого.

В память о погибшем

На месте драки в Подмосковье был организован импровизированный мемориал, к которому люди несут цветы и свечи.

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Друзья, близкие и родственники Никиты Белянкина провели акцию памяти. 3 июня в 20:00 на месте гибели военного, который во время службы принимал участие в боевых действиях в Сирии, его почтили минутой молчания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил знакомый погибшего Иван Шуханов.

По его словам, похороны бывшего военного состоятся 6 июня.

«Близкие родственники Никиты решили похоронить его на Митинском кладбище в Москве. Церемония прощания начнётся ориентировочно в 14:00 мск 6 июня», — приводит слова Шуханова ТАСС.

Ранее отец Никиты Алексей Белянкин рассказал RT о том, что его сын всегда заступался за слабых. И эта драка была не первой, в которую он вступил в попытке восстановить справедливость.

«После школы в новогоднюю ночь он спас девушку от насильника. Защитил её, скрутил насильника и сдал его в полицию. Был награждён грамотой. Участковый потом приходил награждать его», — сказал отец Никиты.