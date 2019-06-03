«Не смог остаться равнодушным»: что известно об убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье

Следователи установили участников конфликта, в ходе которого был убит бывший спецназовец Никита Белянкин. Трагедия произошла вечером 1 июня в посёлке Путиловка Красногорского района Подмосковья. 24-летний экс-военный пытался предотвратить массовую драку, однако сам получил смертельное ножевое ранение. Расследованием убийства занимается Центральный аппарат СК. Друзья Белянкина уверены, что сам он был неспособен спровоцировать драку, однако из-за обострённого чувства справедливости всегда пытался заступаться за слабых.

В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства вечером 1 июня 24-летнего бывшего спецназовца Никиты Белянкина. Молодой человек, который, по данным СМИ, ранее принимал участие в боевых действиях в Сирии, вмешался в конфликт, когда группа неизвестных избивала двух посетителей бара в Красногорском районе Подмосковья. В итоге он получил удар ножом в сердце и скончался на месте. Инцидент вызвал большой общественный резонанс.

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина расследование убийства передано в Центральный аппарат ведомства.

«По данным следствия, 1 июня потерпевший стал очевидцем конфликта возле одного из кафе в городе Красногорске. Он не смог остаться равнодушным и вмешался в драку», — говорится в сообщении на сайте СК.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий получена информация о лицах, принимавших участие в драке. Проведены осмотры жилища, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Назначены судебные экспертизы: медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая. Проводятся осмотры и анализ записей с камер видеонаблюдения. Допрашиваются свидетели», — заявили в Следственном комитете.

Официальных данных об участниках драки пока нет, однако в СМИ появилась информация о задержании двоих из них. При этом подозреваемый в нанесении рокового удара (по данным СМИ, речь идёт о хозяине заведения Григоле Оганяне) сразу после инцидента мог скрыться в Армении.

«Подобные преступления в отношении лиц, посвятивших свою жизнь служению государству, должны получать соответствующую правовую оценку, а лица, их совершившие, – ответить по всей строгости закона», — сообщили также в пресс-службе СК.

Закрыто на неопределённый срок

Убийство Никиты Белянкина произошло поздно вечером 1 июня на улице Новотушинская в посёлке подмосковном Путилкове, прилегающем к МКАД. Возвращаясь со своей девушкой домой, спецназовец увидел, как около десяти человек избивают двух мужчин возле пивного бара «Бирхаус».

Белянкин решил попытаться пресечь конфликт и произвёл несколько предупредительных выстрелов из имеющегося у него травматического пистолета. Однако это не остановило нападавших, чья агрессия переключилась на самого Белянкина. В ходе возникшей потасовки один из её участников ударил ветерана боевых действий ножом в область сердца.

Как сообщают СМИ, после этого нападавшие скрылись, оставив спецназовца умирать на месте. Очевидцы происшествия вызвали сотрудников полиции, однако к их приезду мужчина уже скончался.

По словам друзей погибшего, в драке непосредственное участие принимали в том числе и сотрудники «Бирхауса». По предварительным данным, незадолго до инцидента они вместе с посетителями употребляли спиртные напитки. Во время застолья они повздорили с двумя местными жителями зашедшими в бар. Словесная перепалка вскоре быстро перетекла в избиение нежданных гостей на улице. На помощь им и пришёл проходящий мимо Белянкин.

Съемочная группа RT, побывавшая на месте происшествия, выяснила, что на следующий день после убийства заведение оказалось закрытым на неопределённый срок.

«Хотел быть спасателем»

По словам друзей погибшего, после завершения кадетского училища Белянкин в 2014-м году пошёл по контракту на военную службу, которую проходил в части спецназа ГРУ, базировавшейся в Новосибирске. У Никиты, как рассказывают его близкие, в 2016-2017 годах было несколько боевых командировок в Сирию.

В феврале 2019-го года Белянкин не стал продлевать контракт и вернулся в Москву.

Первоначально он хотел пойти работать в МЧС, однако позже отказался от этой идеи.

«Поначалу Никита хотел стать спасателем. Я даже приводил его в свою пожарную часть, объяснял чем мы занимаемся. Но, видимо, потом у него появились другие планы и подавать документы в МЧС он не стал, — рассказал RT друг погибшего Александр. — Последние несколько месяцев он работал вместе с отцом. У него был бизнес, связанный с обслуживанием мотоциклов».

Друзья Белянкина уверены, что сам он никогда не мог спровоцировать драку, однако из-за обострённого чувства справедливости всегда пытался заступаться за слабых.

О том, что Никита всегда был неравнодушен к несправедливости и всегда пытался разрешить конфликты, говорит отец убитого Алексей.

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«Он вообще был человек спокойный и неагрессивный. Никаких посттравматических синдромов после Сирии у него не было, хотя явно в этих командировках он повидал многое, — продолжает Александр. — Когда я спрашивал его, как там было в Сирии, он не рассказывал о боях, а вспоминал о сладостях, которые в Алеппо ему подарили знакомые иранские бойцы Корпуса стражей исламской революции».

Один из пострадавших участников драки, за которого пытался заступиться Белянкин, сейчас находится в больнице с ножевым ранением. Его знакомый также был сильно избит.