Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-военный

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Следователи установили личности участников массовой драки, в результате которой был убит бывший военнослужащий в Подмосковье.
Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-военный
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ГСУ СК по Московской области.

«В ходе производства следственно-оперативных мероприятий получена информация о лицах, принимавших участие в драке. Проведены осмотры жилища, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела», — указывается в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что уже назначены медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая экспертизы, а следователи изучают имеющиеся записи с камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей.

Ранее в СК рассказали подробности гибели экс-военного в драке в Подмосковье.

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