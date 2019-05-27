«Принял решение скрыться»: СК просит арестовать водителя, наехавшего на сотрудника ДПС в Москве

Следственный комитет просит арестовать водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, который наехал на полицейского. В ночь на 26 мая сотрудники ДПС остановили машину на Кутузовском проспекте, но в ходе проверки документов 27-летний мужчина решил скрыться. Во время погони автомобиль остановился на перекрёстке, но, когда полицейские попытались задержать водителя, он снова начал движение, наехав на одного из стражей правопорядка. Пострадавший был госпитализирован с переломом голени. При этом ряд СМИ сообщают, что за рулём Toyota был Тимур Галлямов — сын экс-сенатора от Амурской области Амира Галлямова.

В Москве СК просит арестовать водителя, который в ночь с 25 на 26 мая совершил умышленный наезд на сотрудника ГИБДД. По информации СМИ, речь идёт о Тимуре Галлямове, сыне экс-сенатора от Амурской области Амира Галлямова. Также сообщается, что в его отношении уже возбуждено уголовное дело.

Кроме того, по данным средств массовой информации, водитель Toyota Land Cruiser мог находиться под воздействием наркотиков и ранее уже лишался водительских прав за нетрезвое вождение.

Скандальный инцидент произошёл на Кутузовском проспекте. По данным столичного управления Следственного комитета, полицейские остановили для проверки документов внедорожник Toyota.

Водитель подчинился и дал инспектору права, но «в ходе проверки документов были выявлены признаки административного правонарушения, и водитель принял решение скрыться». Полицейские организовали погоню и попытались задержать водителя на перекрёстке, когда он остановился на красный сигнал светофора.

На опубликованной в сети видеозаписи с камеры наблюдения видно, что подъехавшие к перекрёстку вслед за иномаркой полицейские выходят из машины и пытаются подбежать к внедорожнику. Очевидно, заметив одного из сотрудников ДПС, находившегося уже у передней пассажирской двери, лихач решает скрыться, объехав стоявшие перед ним автомобили. В ходе манёвра он наезжает на стоявшего вплотную к автомобилю полицейского и скрывается.

В конечном итоге нарушителя удалось задержать примерно через 15 минут на Большой Филёвской улице. МВД России опубликовало видео, на котором запечатлён этот момент.

Полицейский, на которого был совершён наезд, с переломом голени был госпитализирован в одну из больниц.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

В понедельник в Никулинском райсуде Москвы будет решаться вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Следствие уже заявило, что попросит взять его под арест.

Ни в СК, ни в МВД имя нарушителя не называют. Однако ряд СМИ отмечают, что речь может идти о 27-летнем Тимуре Галлямове. Отец молодого человека, Амир Галлямов, с 2007 по 2011 год был сенатором от Амурской области, а затем недолго работал министром физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области.

Кроме того, согласно данным ряда средств массовой информации, сын бывшего сенатора заявил сотрудникам правопорядка, что находился под действием наркотиков.

В Instagram-аккаунте Тимура Галлямова есть фотография, на которой молодой человек позирует рядом с подаренным ему внедорожником Toyota Land Cruiser.

© Instagram / gallyamov_t

При этом, как выяснил RT, Галлямов ранее лишался водительских прав на полтора года за отказ от медосвидетельствования. Примечательно, что произошло это ещё в 2011 году, когда молодому человеку было всего 19 лет, а его отец был действующим членом Совета Федерации.

Согласно постановлению зампреда Мособлсуда Константина Бокова, который в 2015 году рассматривал жалобу Галлямова, его дело изначально рассматривалось судьёй 154 судебного участка Одинцовского судебного района Московской области.

Решение о лишении прав было вынесено 7 апреля 2011 года. Из материалов дела следует, что Галлямов был остановлен сотрудниками полиции в 5 часов 10 минут на 26 км автодороги Москва-Бородино (дата инцидента в постановлении Мосгорсуда не указывается. — RT).

«Основанием для направления Галлямова Т.А. на медицинское освидетельствование послужило наличие признаков опьянения, а именно запах алкоголя из полости рта, покраснение глаз, шаткая походка и отказ пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте», — отмечал в своём постановлении зампред Мособлсуда Боков.

Он счёл, что вся процедура по составлению административного материала на водителя прошла законно и оснований для отмены решения о лишении прав нет, в связи с чем в удовлетворении жалобы было отказано.

На странице Тимура Галлямова в социальной сети «ВКонтакте» указано, что он в 2010 году окончил Суворовское училище в Москве, а также несколько лет учился в известной спортивной школе «Самбо-70».

По данным из открытых источников, задержанный занимается бизнесом. 1 марта этого года он зарегистрировал в столице ООО «Нсм Трейд», основным видом деятельности которого указана оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами и сантехническим оборудованием.