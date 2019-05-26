СК возбудил дело после наезда на сотрудника ДПС в Москве
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«Следственными органами... расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти)», — приводит РИА Новости слова помощника руководителя московского управления СК Юлия Иванова.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что нарушитель во время погони в Москве сбил инспектора ГИБДД, пострадавший был госпитализирован.
Водитель был задержан и доставлен в полицию.