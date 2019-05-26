В Москве нарушитель при погоне сбил инспектора ГИБДД
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Ирину Волк, на Кутузовском проспекте сотрудники ГИБДД остановили Toyota Land Cruiser 200, водитель предъявил права, но повёл себя неадекватно и попытался скрыться.
Полицейские устремились в погоню и попытались задержать нарушителя, когда он остановился на красный свет, но тот он тронулся с места, сбив полицейского.
В итоге водитель был задержан и доставлен в полицию.
Пострадавший сотрудник с переломом голени госпитализирован.
В апреле следователи организовали проверку в связи с наездом автомобиля Toyota на сотрудника полиции в Москве.