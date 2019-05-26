В Москве нарушитель при погоне сбил инспектора ГИБДД

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что нарушитель во время погони в Москве сбил инспектора ГИБДД, пострадавший был госпитализирован.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Ирину Волк, на Кутузовском проспекте сотрудники ГИБДД остановили Toyota Land Cruiser 200, водитель предъявил права, но повёл себя неадекватно и попытался скрыться.

Полицейские устремились в погоню и попытались задержать нарушителя, когда он остановился на красный свет, но тот он тронулся с места, сбив полицейского.

В итоге водитель был задержан и доставлен в полицию.

Пострадавший сотрудник с переломом голени госпитализирован.

В апреле следователи организовали проверку в связи с наездом автомобиля Toyota на сотрудника полиции в Москве.