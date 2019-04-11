СК начал проверку из-за наезда автомобиля на полицейского в Москве

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Следователи организовали проверку в связи с наездом автомобиля Toyota на сотрудника полиции в Москве. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по столице.
СК начал проверку из-за наезда автомобиля на полицейского в Москве
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По данным ведомства, днём 11 апреля неизвестный за рулём автомобиля возле жилого дома на улице Генерала Белова, желая избежать административной ответственности, совершил наезд на сотрудника полиции и протащил его на капоте машины несколько метров. 

Отмечается, что полицейский получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни и здоровью пострадавшего нет.

«В настоящее время следователями выполняются все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения водителя Toyota», — заявили в СК.

Также следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что водитель Toyota сбил участкового на юге Москвы и скрылся.

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