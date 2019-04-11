СК начал проверку из-за наезда автомобиля на полицейского в Москве

Следователи организовали проверку в связи с наездом автомобиля Toyota на сотрудника полиции в Москве. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по столице.

По данным ведомства, днём 11 апреля неизвестный за рулём автомобиля возле жилого дома на улице Генерала Белова, желая избежать административной ответственности, совершил наезд на сотрудника полиции и протащил его на капоте машины несколько метров.

Отмечается, что полицейский получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни и здоровью пострадавшего нет.

«В настоящее время следователями выполняются все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения водителя Toyota», — заявили в СК.

Также следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что водитель Toyota сбил участкового на юге Москвы и скрылся.