Водитель Toyota сбил полицейского на юге Москвы и скрылся

Неизвестный на автомобиле Toyota на юге Москвы сбил полицейского и скрылся.

«11 апреля на улице Генерала Белова неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на находившегося на службе в форменной одежде участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, после чего скрылся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

Полицейский обратился в медучреждение с телесными повреждениями.

Ведётся розыск злоумышленника.

11 апреля Ленинский районный суд Воронежа арестовал на два месяца водителя автомобиля Mercedes, подозреваемого в попытке насмерть сбить курсанта МЧС.

Также URA.RU сообщало, что суд в Екатеринбурге оставил в СИЗО водителя, сбившего троих пешеходов.