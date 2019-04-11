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Водитель Toyota сбил полицейского на юге Москвы и скрылся

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Неизвестный на автомобиле Toyota на юге Москвы сбил полицейского и скрылся.
Водитель Toyota сбил полицейского на юге Москвы и скрылся
  • РИА Новости

«11 апреля на улице Генерала Белова неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на находившегося на службе в форменной одежде участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, после чего скрылся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

Полицейский обратился в медучреждение с телесными повреждениями.

Ведётся розыск злоумышленника.

11 апреля Ленинский районный суд Воронежа арестовал на два месяца водителя автомобиля Mercedes, подозреваемого в попытке насмерть сбить курсанта МЧС. 

Также URA.RU сообщало, что суд в Екатеринбурге оставил в СИЗО водителя, сбившего троих пешеходов.

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