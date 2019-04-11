В Воронеже суд арестовал наехавшего на курсанта МЧС водителя
- РИА Новости
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 10 июня», — заявил Рощупкин.
По словам представителя суда, защита подозреваемого просила поместить его под домашний арест. В частности, адвокаты заявили соответствующее ходатайство и приобщили документы о наличии у фигуранта инвалидности.
Ранее стало известно, что Следственный комитет попросил суд арестовать водителя после наезда на курсанта МЧС в Воронеже.
Также URA.RU сообщало, что суд в Екатеринбурге оставил в СИЗО водителя, сбившего троих пешеходов.