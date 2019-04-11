Ассанж арестован в Лондоне

В Воронеже суд арестовал наехавшего на курсанта МЧС водителя

Короткая ссылка
Ленинский районный суд Воронежа арестовал на два месяца водителя автомобиля Mercedes, подозреваемого в попытке насмерть сбить курсанта МЧС. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя суда Максима Рощупкина.
В Воронеже суд арестовал наехавшего на курсанта МЧС водителя
  • РИА Новости

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 10 июня», — заявил Рощупкин.

По словам представителя суда, защита подозреваемого просила поместить его под домашний арест. В частности, адвокаты заявили соответствующее ходатайство и приобщили документы о наличии у фигуранта инвалидности.

Ранее стало известно, что Следственный комитет попросил суд арестовать водителя после наезда на курсанта МЧС в Воронеже.

Также URA.RU сообщало, что суд в Екатеринбурге оставил в СИЗО водителя, сбившего троих пешеходов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить