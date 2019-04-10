СК просит арестовать наехавшего на курсанта МЧС в Воронеже мужчину
- РИА Новости
«Сегодня следователь регионального следственного управления обратился в Ленинский районный суд города Воронежа с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.
На допросе подозреваемый воспользовался правом не свидетельствовать против самого себя. В настоящее время сотрудникам СК поручено разобраться в произошедшем и установить обстоятельства преступления.
Ранее в Воронеже задержали подозреваемого в наезде на курсанта МЧС.
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