СК просит арестовать наехавшего на курсанта МЧС в Воронеже мужчину

Следственный комитет попросил суд арестовать водителя Mercedes, который подозревается в попытке насмерть сбить курсанта МЧС в Воронеже.

«Сегодня следователь регионального следственного управления обратился в Ленинский районный суд города Воронежа с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

На допросе подозреваемый воспользовался правом не свидетельствовать против самого себя. В настоящее время сотрудникам СК поручено разобраться в произошедшем и установить обстоятельства преступления.

Ранее в Воронеже задержали подозреваемого в наезде на курсанта МЧС.

Также URA.RU передавало, что суд в Екатеринбурге оставил в СИЗО водителя, сбившего троих пешеходов.