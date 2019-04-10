В Воронеже задержали подозреваемого в наезде на курсанта МЧС

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Полицейские задержали 45-летнего жителя Воронежа, который пытался насмерть сбить на иномарке курсанта МЧС. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
В Воронеже задержали подозреваемого в наезде на курсанта МЧС
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«Во взаимодействии с сотрудниками полиции установлено местонахождение подозреваемого, он задержан по подозрению в совершении указанного преступления», — говорится в сообщении.

Как отмечается, гражданин опознан очевидцем как лицо, совершившее наезд.

По данным СК, днём 1 апреля мужчина, управляя Mercedes, с целью убийства совершил наезд на 21-летнего курсанта Воронежского института, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшего госпитализировали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК России.

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