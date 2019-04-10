В Воронеже задержали подозреваемого в наезде на курсанта МЧС
- © РИА Новости
«Во взаимодействии с сотрудниками полиции установлено местонахождение подозреваемого, он задержан по подозрению в совершении указанного преступления», — говорится в сообщении.
Как отмечается, гражданин опознан очевидцем как лицо, совершившее наезд.
По данным СК, днём 1 апреля мужчина, управляя Mercedes, с целью убийства совершил наезд на 21-летнего курсанта Воронежского института, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшего госпитализировали.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК России.
Ранее URA.RU передавало, что суд в Екатеринбурге оставил в СИЗО водителя, сбившего троих пешеходов.