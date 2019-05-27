Водитель в Москве сбил сотрудника полиции

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Молодой человек, находившийся за рулём внедорожника Toyota Land Cruiser 200, сбил сотрудника ГИБДД в Москве при попытке скрыться от преследования.
Водитель в Москве сбил сотрудника полиции
  • РИА Новости

Как отметили в ГСУ СК России по столице, ЧП произошло в ночь с 25 на 26 мая.

Сотрудники ГИБДД, дежурившие на Кутузовском проспекте, остановили внедорожник, за рулём которого находился молодой человек 1992 года рождения, для проверки документов.

В ходе проверки, по данным следователей, «были выявлены признаки административного правонарушения». В связи с этим юноша принял решение скрыться. Впоследствии он наехал на сотрудника полиции.

Уточняется, что полицейский был госпитализирован с травмами, водитель автомобиля в настоящее время задержан, обстоятельства произошедшего выясняются.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Как передаёт Пятый канал, водителем внедорожника мог быть сын бывшего министра спорта Московской области Амира Галлямова Тимур.

В апреле СМИ передавали, что на севере Москвы неизвестный совершил поджог служебного автомобиля полиции, пока сотрудники правоохранительных органов находились на задании.

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