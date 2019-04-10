Источник: в Москве неизвестный поджёг автомобиль полиции

На севере Москвы неизвестный совершил поджог служебного автомобиля полиции, пока правоохранители находились на задании. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в полицию поступило сообщение от женщины, заявившей, что в её квартиру ломятся вооружённые люди. В связи с этим по указанному адресу направили наряд полиции из двух человек на служебном автомобиле Lada Largus.

Источник сообщил, что полицейские припарковались возле подъезда и пошли проверять информацию. Отмечается, что сообщение не подтвердилось.

«Полицейские отправились обратно. Но, выйдя на улицу, обнаружили, что служебный автомобиль горит», — заявил источник.

Он добавил, что полицейские смогли потушить автомобиль. В результате произошедшего были повреждены крыша и дверь машины. Подозреваемый в поджоге задержан.

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