В Москве сбили оформлявшего ДТП сотрудника ДПС

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На Третьем транспортном кольце в Москве сбили сотрудника ДПС во время оформления ДТП, он госпитализирован.
В Москве сбили оформлявшего ДТП сотрудника ДПС
  • РИА Новости

«31 марта около 03:00 на Третьем транспортном кольце в районе Тестовской улицы водитель автомобиля Skoda Rapid совершил наезд на сотрудника ДПС, занимавшегося оформлением дорожно-транспортного происшествия», — приводит РИА Новости слова представителя московского главка МВД.

Пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Злоумышленник задержан.

16 марта сообщалось, что полицейский автомобиль врезался в мачту освещения в Москве.

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