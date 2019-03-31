В Москве сбили оформлявшего ДТП сотрудника ДПС

На Третьем транспортном кольце в Москве сбили сотрудника ДПС во время оформления ДТП, он госпитализирован.

РИА Новости

«31 марта около 03:00 на Третьем транспортном кольце в районе Тестовской улицы водитель автомобиля Skoda Rapid совершил наезд на сотрудника ДПС, занимавшегося оформлением дорожно-транспортного происшествия», — приводит РИА Новости слова представителя московского главка МВД. Пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Злоумышленник задержан. 16 марта сообщалось, что полицейский автомобиль врезался в мачту освещения в Москве.