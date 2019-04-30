Дело о хищении 20 млн рублей: полиция задержала министра экономики Дагестана

Правоохранительные органы задержали министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова в рамках дела о хищении 20 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она отметила, что нарушения касаются исполнения контрактов по оснащению многофункциональных центров республики.

Полиция задержала министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники полиции МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан», — сказала она.

Волк подчеркнула, что Хасбулатов задержан в рамках дела о хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов по оснащению многофункциональных центров республики. Следствие проходит в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Представитель министерства сообщил РИА Новости, что Хасбулатов должен был 29 апреля вылететь в Москву в командировку.

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Хасбулатов получил пост министра в 2018 году, сменив Раюдина Юсуфова, возглавлявшего ведомство с 2013 года. Вместе с бывшим врио Дагестана Абдусамадом Гамидовым Юсуфов обвиняется в растрате более 40 млн рублей. Также в начале 2018 года были задержаны врио зампредседателя дагестанского правительства Шамиль Исаев и бывший министр образования и науки республики Шахабас Шахов.

Правоохранительные органы арестовали их имущество на сотни миллионов рублей. Все задержанные свою вину отрицают. В конце марта Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Гамидова и Юсуфова.

«Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по вменённому Абдусамаду Гамидову и Раюдину Юсуфову эпизоду уголовного дела о совершении хищения в форме растраты более 40 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Махачкале», — сообщил ТАСС адвокат Юсуфова Дагир Хасаванов.

«Продолжение работы правоохранительных органов»

Отметим, что волна проверок и задержаний руководящих работников в Дагестане началась после того, как осенью 2017 года президент России Владимир Путин назначил временным главой республики Владимира Васильева.

Глава Дагестана Владимир Васильев

РИА Новости

© Алексей Никольский

В феврале 2018 года Генпрокуратура России сообщила о выявленных нарушениях, допущенных управлением Федерального казначейства Дагестана на сумму в 2,4 млрд рублей. В частности, в 2016 и 2017 годах был совершён перевод более чем 700 млн рублей с целью покупки жилых домов, однако в реестр контрактов договор внесён не был.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации установлены многочисленные факты незаконного перечисления управлением бюджетных денежных средств на общую сумму 2,4 млрд рублей по государственным и муниципальным контрактам, заключённым вопреки требованиям федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

В Следственном комитете также заявили об ущербе от действий Федерального казначейства Дагестана. В ведомстве оценили потери примерно на 250 млн рублей.

«Противоправными действиями должностных лиц управления Федерального казначейства по Республике Дагестан существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинён ущерб в размере около 250 млн рублей», — говорится на сайте регионального СК.

Васильев назначил в кабмин Дагестана новых лиц. Так, председателем республиканского правительства стал Артём Здунов, который с октября 2014 года занимал пост министра экономики Татарстана.

Здунов пообещал, что в Дагестане «будет выстроена жёсткая вертикаль управления», что позволит «уделить приоритетное внимание экономике и финансам».

«По некоторым направлениям считаем целесообразным применить принцип, когда заместитель председателя правительства и министр — одно лицо. Это позволит нам повысить ответственность за данную деятельность, сконцентрировать ресурсы и внимание людей, которые будут назначены», — подчеркнул чиновник.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эти задержания — не признак кризиса власти, а планомерная, системная работа.

«Это не политический кризис, это продолжение работы правоохранительных органов. Это же касается не одного региона — такие действия имели место по всей стране», — добавил пресс-секретарь.