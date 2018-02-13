Халатные траты: Генпрокуратура обнаружила в казначействе Дагестана нарушения на 2,4 млрд рублей

Управление Федерального казначейства Дагестана позволяло себе допускать ошибки, стоившие бюджету 2,4 млрд рублей. Об этом в ходе проверок сообщили в Генпрокуратуре России. В ведомстве отметили, что были обнаружены случаи неправомерных перечислений денег по контрактам, которые были заключены в обход закона. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»). Это уже третий выявленный коррупционный случай за месяц. Сейчас комиссии из Москвы ведут проверку «состояния законности в республике». Как продвигается расследование хищений в регионе — в материале RT.

Генпрокуратура России в ходе проверки в Дагестане выявила нарушения в работе управления Федерального казначейства республики, которые оцениваются в 2,4 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации выявлены многочисленные нарушения законодательства при осуществлении управлением Федерального казначейства по Республике Дагестан внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля при санкционировании операций», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сотрудниками ГП установлены факты перевода бюджетных средств по контрактам, которые были заключены в обход закона.

«За период проверки Генеральной прокуратурой Российской Федерации установлены многочисленные факты незаконного перечисления управлением бюджетных денежных средств на общую сумму 2,4 млрд рублей по государственным и муниципальным контрактам, заключённым вопреки требованиям федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — следует из пресс-релиза.

В качестве примера приводится перевод более 700 млн рублей в 2016 и 2017 годах на покупку жилых домов. Она была заявлена как муниципальный договор, однако в реестре контрактов не значилась.

В связи с этим по требованию прокурора 7 февраля возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»). А руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину было «внесено представление, в котором поставлен вопрос об ответственности руководителя управления Федерального казначейства по Республике Дагестан и иных должностных лиц».

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Параллельные выводы

О халатном отношении служащих управления Федерального казначейства Дагестана к своей работе заявили и в Следственном комитете по республике.

«Противоправными действиями должностных лиц управления Федерального казначейства по республике Дагестан существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинён ущерб в размере около 250 млн рублей», — заявлено на сайте регионального СК.

Утверждается, что у строительной организации ООО «Гранит» были приобретены по завышенной цене квартиры для граждан, живших в аварийных домах. А между тем этот контракт не был зарегистрирован в реестре договоров, что не удосужились проверить в управлении Федерального казначейства.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление виновных должностных лиц и привлечение их к уголовной ответственности», — отмечается в заявлении Следкома по республике.

В ряду других

Отметим, что заявления Генпрокуратуры и Следственного комитета были сделаны на фоне проверок руководящих структур Дагестана, которые ведут комиссии из Москвы. Специалисты с конца января оценивают «состояние законности» в регионе, за это время были выявлены крупные хищения в социальной сфере.

Так, первыми по подозрению в финансовых махинациях были задержаны и арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор столицы Дагестана Магомедрасул Гитинов. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. В частности, Мусаеву вменяется продажа участка земли компании ОАО «АСПК» по заниженной цене. Рыночная стоимость участка оценивалась в 81 млн рублей, однако за него было заплачено всего 1,1 млн рублей.

Несколько позднее, 5 февраля, в Махачкале были задержаны, а затем и заключены под стражу врио председателя правительства республики Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Шахабас Шахов. По оценке Следственного комитета, размер ущерба, причинённого их действиями, превышает 95 млн рублей.

Арестованные чиновники Дагестана — Шамиль Исаев, Гахабас Шахов, Абдусамад Гамидов и Раюдин Юсуфов

© e-dag.ru; Министерство образования Дагестана

Подозреваемым были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Однако чиновники свою вину отрицают.

Генпрокуратура сообщила также о нарушениях в работе региональных управлений Росприроднадзора и Росреестра. Так, были обнаружены многочисленные незаконные договоры купли-продажи нежилых помещений и земельных участков без проведения торгов и в обход кадастрового учёта. По данным ГП, ущерб от этих действий превысил 143 млн рублей.

Президент в курсе

В Кремле отмечают, что осведомлены о ситуации в Дагестане. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимиру Путину докладывают о задержании столь высокопоставленных чиновников.

При этом Песков подчеркнул, что последние события являются результатом системной работы правоохранительных органов.