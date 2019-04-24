«Оставаться здесь не можем»: семья с ВИЧ-инфицированным приёмным сыном решила уехать из Искитима

В городе Искитим Новосибирской области Следственный комитет устанавливает обстоятельства, при которых медперсонал разгласил врачебную тайну — диагноз семилетнего мальчика Саши, у которого обнаружили ВИЧ. Ребёнок воспитывается в приёмной семье, и его родители узнали о болезни сына после того, как он попал в больницу. Как полагает приёмная мать, медсестра могла рассказать о болезни Саши подруге, а затем слухи об этом распространились по всему городку. Теперь многодетная семья вынуждена подыскивать квартиру в Новосибирске. Родители Саши не хотят, чтобы их дети были изгоями.

Уже месяц каждый вечер 45-летняя многодетная мать Ольга Перова из городка Искитим Новосибирской области и её муж Алексей (имена изменены) просматривают объявления о продаже жилья в областном центре.

«У нас семь детей, поэтому нам нужна пятикомнатная квартира. Вот только стоит такое жильё дорого, но оставаться в Искитиме мы не можем», — говорит Ольга.

В апреле прошлого года Ольга и её муж усыновили шестилетнего Сашу, а четыре месяца назад выяснилось, что у мальчика ВИЧ. Слухи об этом быстро разлетелась по городу с населением 57 тыс. человек. Знакомые Перовых запретили детям общаться с их детьми. В итоге Ольга с мужем решили уехать из родных мест и сделать всё возможное, чтобы Саша и их остальные дети не были изгоями.

Большая семья

Ольга и Алексей Перовы познакомились в 2007 году. На тот момент у Оли уже был сын от первого брака. «Алексей относился к нему, как своему родному, а через два года у нас родилась дочь. Мы были счастливы», — рассказывает Перова.

Однако, по её словам, она всегда мечтала о большой семье.

«Я хотела взять приёмного ребёнка. Но Лёша поначалу был против, говорил: «Если хочешь детей — рожай своих». Но я настаивала на своём. Прошла курсы приёмных родителей, подкладывала мужу журналы по усыновлению, рассказывала ему о детках», — вспоминает мать.

Через три года Алексей сдался. В 2014 году пара усыновила мальчика, а затем удочерила девочку.

В феврале 2018 года Ольга с мужем решили усыновить ещё одного ребёнка. В базе для усыновления супругам понравился шестилетний Саша. На тот момент мальчик жил в Тогучинском детском доме, и они поехали с ним познакомиться.

Как рассказала RT директор детского дома Ирина Цудикова, в детдоме Саша жил вместе с сестрой Наташей и братом Костей. Дети были очень привязаны друг другу.

RT

«Их мать в 2016 году умерла от туберкулёза. Всего в семье было шестеро детей — две старшие совершеннолетние сестры брать младших отказались, самый старший брат находился в местах лишения свободы. Так Саша, Костя и Наташа попали в наш детдом», — рассказывает Цудикова.

1 марта прошлого года дети впервые встретились со своими будущими приёмными родителями.

«Женщина в кандидаты на усыновление была просто очаровательная и очень активная. Она сразу расположила к себе детей», — вспоминает директор детского дома.

По словам Ольги, до детдома детям жилось непросто. В 2011 году у них умер отец. Мать после этого запила, и в доме стали собираться шумные компании. Старшие дети в такие вечера уходили из дома и ночевали у друзей или на улице, а самый маленький Саша прятался под столом.

«В школу Наташа и Костя не ходили, поэтому отстали в программе на несколько лет, — говорит женщина. — Разлучать ребят друг с другом мы не хотели. Но Наташе на тот момент было уже 16, она готовилась к созданию собственной семьи. Поэтому мы забрали мальчиков, а Наташа стала к ним приезжать в Искитим».

Страшный диагноз

В октябре прошлого года Перовы узнали, что Саша ВИЧ-инфицирован. Мальчик серьёзно заболел и попал в туберкулёзный диспансер. Там Саше стало ещё хуже, и его перевели в реанимацию. У него взяли кровь на анализ, и после этого стало понятно, чем болен мальчик.

По словам Ольги, о диагнозе она узнала не от врачей, а от своей знакомой, тоже многодетной матери.

«Перед тем как навестить Сашу, я заглянула к знакомой, — рассказывает RT женщина. — Начинаю с ней разговаривать, а она как-то странно на меня смотрит. Я её спрашиваю, что случилось. А та в ответ: «Ты что, не знала, что у Саши твоего ВИЧ?» Думаю, ей медсестра рассказала обо всём. Я бегом в больницу, там мне всё и подтвердили. У меня аж земля из-под ног ушла».

Ольга говорит, что на тот момент она ничего не знала о вирусе и не представляла, что ей делать дальше. С ней перестали общаться некоторые знакомые и друзья. Свекровь заявила: «Ноги моей в вашем доме не будет».

«Я позвонила в органы опеки и спросила, как получилось, что диагноз был неизвестен. При поступлении в детский дом Саша лежал в больнице: неужели там не брали кровь на анализ? Сотрудники опеки ничего не стали объяснять и предложили позвонить, когда решу отказаться от сына», — вспоминает женщина.

Перова признаётся, что так сильно боялась за остальных детей, что действительно собиралась отказаться от ребёнка. Они с мужем даже стали навещать Сашу не чаще раза в месяц, чтобы он сильно к ним не привязывался.

Всё это время, по словам Ольги, она читала о вирусе, о том, как им можно заразиться.

«В итоге я поняла, что Саша не представляет опасности для других детей, и решила, что он останется с нами. Муж меня поддержал», — говорит Ольга.

«Меня нет. Я умер»

В больнице Саша сильно похудел. По мнению Ольги, в реанимацию он попал именно из-за большой дозы препаратов от туберкулёза.

«Они его лечили не от того. Вот ему и стало хуже. Он был буквально на грани жизни и смерти», — вспоминает женщина.

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После того как врачи уточнили диагноз, мальчика перевели в инфекционное отделение и назначили другое лечение.

«Саша очень сильно скучал и часто смотрел наши семейные фотографии на планшете, который я дала ему с собой в больницу. Медсёстры просили его рассказать, как кого зовут. Саша с удовольствием рассказывал, но о себе молчал. А когда его просили показать, где он на фотографии, он лишь отвечал: «Меня нет. Я умер». Так ему было плохо. Но когда я заходила, он улыбался и кричал «мама!» — вспоминает со слезами на глазах Ольга.

В начале декабря сына выписали. Как рассказывает Ольга, в тот день все дети бросились его встречать и обнимать. Вскоре в гости стала приходить и свекровь. Теперь она не боится обнимать Сашу, а совсем недавно водила всех ребят в театр.

Ольга поясняет, что ни сам мальчик, ни его братья и сёстры о диагнозе не знают.

«Саше мы просто сказали, что для того, чтобы снова не попасть с больницу, надо пить таблетки: две утром и три вечером. Он такой ответственный. Всегда сам напоминает», — улыбается женщина.

Переезд, чтобы быть как все

Между тем, по словам Ольги, семья сейчас испытывает некоторое давление со стороны окружающих из-за диагноза Саши.

«Как таковой травли не было, только несколько многодетных матерей из нашего сообщества перестали со мной общаться. Своим детям они запретили общаться с нашими», — рассказывает женщина.

Кроме того, Ольга отмечает, что Саша в сентябре должен пойти в школу, но его почему-то отказываются брать в обычную и предлагают записаться в коррекционную, для умственно отсталых детишек.

«Почему я должна отдавать его в эту коррекционную школу? — говорит женщина в беседе с RT. — Никаких показаний для этого у него нет. Наоборот, Саша очень способный и умный мальчик и быстро всё схватывает».

По словам Ольги, в Искитиме есть и другие дети с диагнозом ВИЧ.

«Все эти дети ходят в обычные садики и школы, и никто их не сторонится. Я очень хочу дать Саше шанс общаться с детьми и быть обычным ребёнком. Учиться, познавать новое и не чувствовать себя изгоем общества из-за людей, не умеющих молчать. Не хочу, чтобы его диагноз стал приговором», — рассказывает мать.

RT

Сейчас семья продаёт свой дом, чтобы купить пятикомнатную квартиру в Новосибирске.

«Мы, конечно, мечтали переехать в Крым. Там благоприятный климат – Саше будет хорошо и всем детям. У меня астма. Такой переезд благоприятно сказался бы на здоровье всех. У меня так знакомая с мужем и девятью детьми переехали. Они в восторге. Но нам денег не хватает даже на Новосибирск. Придётся брать кредит», — говорит многодетная мать.

По словам Ольги, в областном центре много возможностей для детей. Старший сын занимается ММА и участвует в соревнованиях, дочка учит языки и уже разговаривает на английском и китайском. Брат Саши Костя планирует поступать в школу олимпийского резерва.

Нарушение прав ребёнка

Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко считает, что в случае с семьёй Перовых были нарушены права ребёнка.

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«Была разглашена врачебная тайна о состоянии здоровья ребёнка, мы сейчас выясняем, на каком этапе это произошло, — поясняет Болтенко. — Что касается семьи Перовых, то я лично выезжала в Искитим. Познакомилась с ними. Это очень хорошая семья, добрая, дружная. Дети в надёжных руках».

Региональный СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова заявила RT, что в ведомстве уже разработали комплекс мер, чтобы впредь подобные ситуации не возникали.

«По результатам проверок совершенно точно и однозначно виновные будут наказаны. Эти дети абсолютно ничем не отличаются от других, они не должны подвергаться никакому гонению. Им нужно развиваться, как всем остальным ребятишкам. Очень жаль, что наше общество ещё не готово принять людей с таким диагнозом», — считает Потапова.

Наиболее поражённый регион

Как рассказала RT заведующая подразделением Центра по профилактике и борьбе со СПИД Новосибирска Елена Фаст, на данный момент регион считается одним из самых поражённых ВИЧ-инфекцией как в Сибирском федеральном округе, так и по России в целом.

RT

Заразиться ВИЧ можно тремя способами: парентеральным (через нестерильные шприцы и другие медицинские инструменты), половым (при незащищённом контакте) и вертикальным (от матери ребёнку при родах).

По одной из версий, Саша мог заразиться инфекцией от матери. Процент передачи вируса таким путём не велик, но он есть.

Так, по данным статистики, в 2019 году в Новосибирской области родились 118 детей от ВИЧ-инфицированных матерей и только у пяти из них обнаружили вирус. Остальные до 1,5 лет наблюдаются, чтобы в случае обнаружения заболевания незамедлительно начать лечение.

По словам Фаст, в большинстве случаев у детей не обнаруживают вирус, и они просто снимаются с учёта.

«На данный момент на учёте в Новосибирской области стоит 366 детей и около 800 наблюдаются по перинатальному контакту. Если человек своевременно начинает антиретровирусную терапию, то шансы, что он заразит кого-то значительно снижаются. Кроме того, лечение благоприятно сказывается на самом инфицированном — значительно снижается риск присоединения сопутствующих заболеваний», — подчёркивает эксперт.