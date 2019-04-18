В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ
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Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета России.
«В конце июля 2018 года неустановленное следствием лицо, находясь в городе Искитиме Новосибирской области, незаконно распространило сведения... о наличии у него (семилетнего мальчика. — RT)... ВИЧ-инфекции, составляющих его личную тайну, среди знакомых его приёмных родителей», — говорится в сообщении на сайте СУ.
Ранее на сайте «Тайга.info» появилась информация о сложном положении семьи из Искитима, усыновившей в 2018 году мальчика-сироту с ВИЧ.
Отмечалось, что приёмные родители узнали о диагнозе ребёнка уже после усыновления, так как ранее лечением мальчика никто не занимался.
По неустановленным обстоятельствам о диагнозе мальчика стало известно посторонним лицам, в результате семья стала испытывать трудности: ребёнка отказались записывать на кружки и в школу.