Кузнецова оценила ситуацию с ВИЧ-положительным ребёнком в Новосибирске

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова, говоря в беседе с RT о ситуации с нарушением прав ребёнка с ВИЧ в Новосибирске, призвала местные власти обеспечить информационную безопасность семьи мальчика.

Как указала омбудсмен, самое важное — это здоровье ребёнка

«Насколько нам известно, его состояние сейчас улучшается. Второе — очень важно соблюсти право семьи на защиту от тех воздействий, которые нарушают её самобытность, её границы, потому что сегодня очень важно, чтобы её право на конфиденциальность информации, об этом событии, об этой ситуации… была соблюдена», — сказал она.

По словам Кузнецовой, сформирована специальная рабочая группа на межведомственном уровне.

«Обсуждается то, что можно сделать для этой семьи. Обращусь к властям Новосибирска, чтобы они обеспечили полностью информационную безопасность этой семьи. Потому что очень важно сегодня не только сохранить физическое здоровье ребёнка, но и психологическое здоровье всей семьи», — подчеркнула она.

Ранее СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело «по факту нарушения неприкосновенности частной жизни малолетнего».

По данным следствия, летом 2018 года неустановленное лицо незаконно распространило сведения о частной жизни семилетнего мальчика о наличии у него заболевания — ВИЧ инфекция, составляющих его личную тайну, среди знакомых его приёмных родителей.

По информации СМИ, после этого семьи стали сторониться, а мальчика отказались брать в детские кружки, на массаж и в школу.