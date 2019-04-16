«Подаст прошение о помиловании»: Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам лишения свободы за шпионаж

Мосгорсуд приговорил подданного Норвегии Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж. Слушание проходило в закрытом режиме, так как делу присвоили гриф «совершенно секретно». По данным следствия, Берг собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России и передавал их норвежской разведывательной службе. Осуждённый своей вины не признаёт, а МИД скандинавского королевства пообещал продолжить защищать интересы своего гражданина. Тем не менее адвокат норвежца заявил, что он не будет обжаловать решение, так как это не имеет смысла, но подаст прошение о помиловании.

Мосгорсуд приговорил 63-летнего подданного Норвегии Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

«Признать Берга виновным и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — заявил судья Андрей Суворов.

Именно о таком сроке ходатайствовала прокурор Милана Дигаева. Отметим, что максимальное наказание по статье «Шпионаж» предусматривает 20 лет лишения свободы.

Сам Берг виновным себя не признаёт. Тем не менее его адвокат Илья Новиков заявил, что обжаловать приговор защита не будет.

«По соображениям прагматического подхода Берг не видит смысла в обжаловании, это только отстрочит момент, когда он сможет обратиться с прошением о его помиловании​​​. Мы не будем обжаловать это решение. Спустя десять дней, как решение суда переведут и Берг с ним ознакомится, оно вступит в силу», — пояснил адвокат.

Ранее Новиков выражал надежду, что «профессиональным иностранным разведчикам, каким ФСБ считает Берга, обычно дают не слишком много, и всегда учитывается возможность обмена на русского агента».

Гражданин Норвегии Фруде Берг (справа), обвиняемый в шпионаже, и адвокат Илья Новиков во время оглашения приговора в Мосгосуде

РИА Новости

© Владимир Астапкович

В МИД Норвегии в России сообщили РИА Новости, что будут и дальше отстаивать права своего подданного.

«Мы приняли вердикт к сведению. Власти Норвегии продолжат работу по защите интересов Фруде Берга лучшими из возможных способов. Мы принимаем разнообразные меры для защиты интересов Фруде Берга. Власти Норвегии хотели бы, чтобы Фруде Берг безопасно вернулся в Норвегию», — заявила заместитель руководителя пресс-службы норвежского внешнеполитического ведомства Ане Хаавардсдаттер Лунде.

Сбор данных о подводных лодках

Подробности заседания суда не раскрываются, так как делу был присвоен гриф «совершенно секретно» и слушания проводились в закрытом режиме.

По мнению следствия, бывший пограничник Фруде Берг собирал в России информацию об атомных подлодках ВМФ и направлял эти данные норвежской разведывательной службе.

Задержание норвежца произошло 5 декабря 2017 года при получении секретной информации от работающего на оборонном предприятии россиянина, который действовал под контролем ФСБ. Вещественным доказательством в деле были €15 тыс. Суд обратил их в доход государства.

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Комментируя данные следствия, адвокат Илья Новиков заявлял, что Фруде Берг мог быть «использован втёмную».

«По версии обвинения, Берг полностью осознавал, что делает, и стремился получить сведения, составляющие гостайну. По версии защиты, у него не могло быть умысла, фактически от него скрыли, в какой ситуации его используют, во что он втянут. Шпионом нельзя быть неумышленно», — заявил журналистам адвокат Илья Новиков.

Ранее высказывались предположения, что среди тайных контактов норвежца был россиянин — участковый полицейский Алексей Житнюк. Его суд арестовал по обвинению в государственной измене. Сообщалось, что Житнюк имел связи с Центральным разведывательным управлением США и был задержан ФСБ при передаче документов, содержащих гостайну. Уточнялось, что в бумагах содержалась информация о российском Военно-морском флоте.

Шантаж и возможность помилования

В сентябре 2018 года в Норвегии был задержан сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарёв. Его подозревали в сборе данных через беспроводные сети и сигналы в здании парламента Норвегии. Тогда в МИД РФ заявили, что все обвинения против российского гражданина надуманны, а Осло пытается шантажировать Москву ради освобождения Берга.

«Всё указывает на то, что эта постановка с задержанием Бочкарёва и обвинением его в шпионаже была организована властями Норвегии как акция шантажа для вызволения норвежского поданного Берга, который был пойман в России (хотела бы подчеркнуть — с поличным), задержан и находится под следствием», — заявила тогда официальный представитель МИД Мария Захарова.

Но этот план Осло не смог осуществить. Через четыре недели содержания под стражей россиянина освободили, и он вернулся на родину. В апреле 2019 года адвокат Бочкарёва Хеге Окре заявила, что расследование в отношении него завершено, доказательств вины не найдено.

«Как я понимаю, дело будет закрыто. PST (Полицейская служба безопасности Норвегии. — RT) не нашла ни одного доказательства, что он совершил что-то противозаконное», — сказала Окре.

Таким образом, единственной надеждой на освобождение для Берга является помилование. В начале апреля вопрос о возможности такого исхода событий журналисты адресовали президенту России Владимиру Путину в ходе его встречи с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг. Но на тот момент суд ещё не вынес окончательный вердикт, поэтому глава государства предложил подождать.

«Нужно дождаться разбирательства в суде. Как и в любой стране, у нас суд определяет меру наказания, ответственность и саму виновность или невиновность человека. В зависимости от решения суда мы дальше будем смотреть, что с этим можно сделать», — подчеркнул Путин.